한국시장서 철수하는 일본車...중국車는 파상 공세

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닛산·인피니티 이어 혼다코리아 진출 23년 만에 철수

중국산車 국내시장 잠식...전기차 3대 중 1대는 중국산

고급 전기차 브랜드 지커 내달 한국 상륙...샤오펑도 출격

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 혼다코리아가 올해를 끝으로 한국 자동차 시장에서 전격 철수를 선언했다. 국내에 진출한 지 23년 만이고 2020년 닛산·인피니티에 이어 일본 브랜드로는 세번째다.

한때 수입차 판매량 1위에 오를 정도로 존재감을 키웠지만, 전기차·하이브리드 라인업 공백에 따른 판매 부진과 본사 경영 악화가 복합적으로 작용한 것으로 분석된다.

이에 반해 중국 완성차 업체들은 전기차를 앞세워 한국 시장을 잠식하고 있다. 한국 진출 1호 비야디(BYD)에 이어 다음달 지리자동차그룹의 고급 전기차 브랜드 지커가 한국 시장 공략을 본격화한다.

28일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 지난해 국내 신규 등록된 전기차 22만177대 가운데 제조국이 중국인 차량은 7만4728대로 전체의 33.9%에 달했다. 신규 전기차 3대 중 1대는 중국산인 셈이다. 특히 중국에서 만든 테슬라 모델Y는 5만495대가 팔려 현대차와 기아의 전기차를 제치고 국내 전기차 판매 1위에 올랐을 정도다.

토요타와 렉서스를 제외한 일본 브랜드들이 한국 시장에서 고전을 면치 못하는 사이 중국산 차들이 무섭게 국내 시장을 잠식해가고 있다. 2023년 7.5%에 불과했던 중국산 전기차 점유율은 2024년 23.9%로 급증한 데 이어 최근에도 상승 흐름을 이어가고 있다.

수입차업계의 한 관계자는 "혼다는 중국 전기차 브랜드의 공세에 맞서 수익성 확보에 어려움을 겪어왔다"며 "전기차 전환 시기를 놓친 구조적 위기에 중국 전기차 업체의 가파른 부상이 그 배경"이라고 설명했다.

'메이드 인 차이나' 전기차 공습은 본격화되고 있다. BYD는 한국 진출 11개월 만인 지난 3월 수입차 업체 사상 최단 기간 1만대 판매고를 세웠다. 국내 론칭 1년 만에 수입차 판매 점유율 4위에 안착했다.

BYD코리아 차량 라인업 돌핀, 씨라이언7, 아토3, 씰. [사진=BYD코리아]

BYD 등 중국 브랜드의 최대 강점은 '가격 경쟁력'이다. 테슬라 모델Y의 경우 2022년엔 차값이 9000만원대에 달했다. 하지만 2023년 7월 상하이 공장에서 생산한 모델Y가 국내에 들어오면서 5000만원대로 낮아졌다.

BYD 뿐 아니라 중국 완성차 업체들이 전기차를 앞세워 올해 잇따라 한국 시장 공략을 본격화하고 있다.

특히 지리자동차그룹의 고급 전기차 브랜드 지커는 혼다자동차의 철수로 생긴 공백을 메우는 동시에 전동화 흐름을 타고 시장 점유율을 높일 것이란 전망이 나온다.

내달 한국시장 상륙을 앞둔 지커는 국내 딜러사와 판매 및 서비스 계약을 체결하며 한국 진출을 준비 중이다. 첫 출시 차량은 중형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 7X로 알려졌다. 볼보 EX30과 폴스타4와 같은 지커의 SEA 플랫폼을 기반으로 만들어졌다. 볼보와 폴스타 모두 지리차가 최대주주다.

다른 중국차들의 한국 공습도 이어진다. '대륙의 테슬라' 샤오펑은 올 하반기 진출을 앞두고 있다. 지난해 9월 한국법인을 세운 샤오펑은 한국 시장의 문을 열 모델로 중형 전기 SUV G6와 전기 다목적차(MPV) X9를 확정한 것으로 전해졌다. 수출 기준 중국 1위 업체 체리자동차도 하반기 출격을 계획하고 있다.

y2kid@newspim.com