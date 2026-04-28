동서발전-LX판토스, 경기도 최대 규모 '직접거래' 태양광발전소 준공

AI 핵심 요약beta
- 한국동서발전이 28일 LX판토스와 경기도 최대 규모 태양광 발전소를 준공했다.
- 5MW급 직접 전력구매계약(PPA) 사업으로 재생에너지 공급을 본격화했다.
- 권명호 사장은 기업의 RE100 이행과 글로벌 경쟁력 강화를 지원한다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
민·관 협력 재생에너지 100% 공급
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국동서발전(사장 권명호)이 LX판토스와 경기도 최대 규모 '직접 거래' 태양광 발전소를 준공했다.
동서발전은 28일 오전 'LX판토스 시화MTV센터 태양광 발전소 준공식'을 개최하고 본격적인 재생에너지 공급에 나선다고 밝혔다.
직접 전력구매계약(PPA)은 전력 소비자가 발전사업자로부터 재생에너지를 직접 구매하는 것으로, 안정적으로 친환경 전력을 확보하여 재생에너지 100% 공급(RE100)을 이행할 수 있도록 돕는 제도다.
이번 준공식은 경기도 내 최대 규모인 2.5메가와트(MW)급 직접 전력구매계약 사업 성과를 공유하고, 기업의 탄소중립 이행을 지원하는 민·관 협력 모델을 확산하기 위해 마련됐다.
동서발전은 LX판토스와의 긴밀한 협력을 바탕으로 철저한 안전관리와 품질 중심의 시공을 통해 발전설비 구축을 완료했으며, 지난 2월 직접 전력 공급을 개시한 이후 안정적인 운영을 이어오고 있다.
권명호 동서발전 사장은 축사에서 "이번 준공은 LX판토스의 경영 의지와 경기도의 적극적인 행정 지원이 맞물려 탄생한 RE100의 실질적인 성공 사례"라며 "이를 교두보 삼아 기업들의 글로벌 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com