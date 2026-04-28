삼성금융, 모니모 내 에버랜드 서비스 출시 기념 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 삼성금융네트웍스가 28일 모니모 앱에 에버랜드 서비스를 탑재했다.
- 사용자는 스마트 예약, 주차 정보, 솜 포인트 적립 등을 이용한다.
- 이벤트로 그리기 참여, 현장 퀴즈, 걷기 챌린지를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 삼성금융네트웍스(삼성생명·화재·카드·증권)는 통합 앱 '모니모'에 에버랜드의 주요 서비스를 탑재하고 이를 기념하는 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.
이번 협업으로 모니모 사용자들은 앱 내에서 ▲에버랜드의 스마트 예약 ▲어트랙션 실시간 운행 정보 확인 ▲주차 정보 조회 및 발레파킹 예약 ▲전용 포인트 '솜 포인트' 적립·사용 등의 기능을 이용할 수 있게 됐다.
삼성금융은 서비스 출시를 기념해 이용 단계별 이벤트도 진행한다. 모니모 앱 이벤트 페이지에서 에버랜드의 롤러코스터 형상을 본뜬 'M'자 그리기에 참여하면 추첨을 통해 이용권 등을 증정한다. 에버랜드 현장 방문객은 홍보 부스 내 QR코드를 활용한 퀴즈에 참여해 어트랙션 우선 탑승권인 'Q-Pass'를 수령할 수 있다.
초·중·고등학교 학생 고객 대상의 '학교대항전' 걷기 챌린지도 진행된다. 모니모 앱에서 소속 학교를 등록하고 에버랜드에서 걷기 미션을 수행해 목표 걸음 수를 달성하면 개인별 솜 포인트를 지급하며, 걸음 수 합계 상위 참여자에게는 편의점 쿠폰을 제공한다.
삼성금융 관계자는 "에버랜드와의 협업은 고객들에게 금융을 넘어 일상 속 즐거움과 이용 편의를 높이고 차별화된 경험을 제공하기 위한 것"이라며 "앞으로도 모니모는 고객의 일상에 차별화된 경험을 제공하는 '종합 생활 플랫폼'으로 진화해 나갈 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com