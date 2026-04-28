철도공단, 127명 신규 채용 나선다…"우수 인턴 정규직 전환"

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체험형 인턴 110명 포함 총 127명 선발

다음달 4일부터 원서 접수…6월 중 발표

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국가철도공단이 실무 경험과 정규직 채용 혜택을 동시에 잡을 수 있는 대규모 신규 채용을 실시한다.

국가철도공단 사옥 [자료=국가철도공단]

28일 국가철도공단은 지역 일자리 창출 및 청년 구직자의 실무 역량 강화를 목적으로 총 127명의 신규 인력을 채용한다고 밝혔다.

모집 분야와 인원은 ▲체험형 청년인턴 110명 ▲기능직(운전) 1명 ▲실무직 13명(국가중요시설 방호 11명·강원 지역 시설관리 2명) ▲계약직 3명(수송장비차량 정비원 2명·국가R&D 위촉연구원 1명) 등이다.

가장 많은 비중을 차지하는 체험형 청년인턴의 경우 임용 시점부터 올해 연말까지 근무하며 충분한 실무를 경험하게 된다. 공단 측은 청년인턴 중 근무 성적이 우수한 수료자에게 향후 정규직 채용에 지원할 때 서류전형을 면제해 주고 가점을 부여하는 등 우대 혜택을 제공할 계획이다.

입사 지원은 오는 5월 4일부터 11일까지 일주일 동안 국가철도공단 공식 채용 누리집을 통해 온라인으로만 접수받는다. 서류 심사와 필기시험, 면접 전형을 순차적으로 거쳐 오는 6월 중으로 최종 합격자를 발표할 예정이다.

이안호 공단 이사장 직무대행은 "이번 채용이 취업을 준비하는 청년들에게 실질적인 업무를 경험하고 미래 청사진을 그릴 수 있는 값진 기회가 되기를 희망한다"며 "철도 산업에 열정과 역량을 품은 우수한 인재들의 적극적인 관심과 지원을 바란다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 국가철도공단이 진행하는 이번 신규 채용의 규모와 목적은 무엇인가요?

A. 지역 일자리 창출과 청년 구직자의 실무 역량 강화를 목적으로 총 127명의 신규 인력을 채용합니다.

Q. 구체적인 모집 분야와 인원은 어떻게 되나요?

A. 체험형 청년인턴 110명, 기능직(운전) 1명, 실무직 13명(국가중요시설 방호 11명, 강원 지역 시설관리 2명), 계약직 3명(수송장비차량 정비원 2명, 국가R&D 위촉연구원 1명)을 선발합니다.

Q. 가장 많이 뽑는 체험형 청년인턴의 근무 기간과 혜택은 무엇인가요?

A. 임용 시점부터 올해 연말까지 근무합니다. 근무 성적이 우수한 수료자는 향후 정규직 지원 시 서류전형 면제와 가점 부여 등 우대 혜택을 받습니다.

Q. 입사 지원 기간과 방법은 어떻게 되나요?

A. 5월 4일부터 11일까지 일주일간 국가철도공단 공식 채용 누리집을 통해 온라인으로만 접수합니다.

Q. 채용 전형 절차와 최종 합격자 발표는 언제 진행되나요?

A. 서류 심사, 필기시험, 면접 전형을 순차적으로 진행해 오는 6월 중으로 최종 합격자를 발표할 예정입니다.

chulsoofriend@newspim.com