손솔 의원, 공직선거법 표결에 "도저히 찬성 못해" 기권

AI 핵심 요약beta
- 손솔 진보당 의원이 28일 공직선거법 개정안 표결에 기권 의사를 밝혔다.
- 예정 외 본회의에서 인천 선거 정수 조정 안건이 급히 올라왔다고 지적했다.
- 정치 개혁 논의를 위해 정개특위 구성을 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 손솔 진보당 의원은 28일 공직선거법 개정안 표결에 대해 "도저히 찬성할 수 없다"며 기권 의사를 밝혔다.
손 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "예정에도 없던 본회의가 잡혔다"며 "인천 선거 정수 조정 안건이 급하게 올라왔다"고 짚었다.
손 의원은 "선거를 앞두고 서둘러 정치 개혁 법안을 처리하다 보니, 자꾸 빠뜨린 부분이 드러난다"며 "지난 본회의 때도 세종특별자치시 관련 법안을 부랴부랴 처리했다"고 꼬집었다.
그러면서 "정치 개혁 논의, 이렇게 하는 게 맞느냐"며 "비례 의석을 늘리고, 중대선거구제를 도입하는 이런 대원칙에 대한 논의 없이 찔끔 조정을 하려다 보니 이런 일이 반복되는 것 아니냐"고 비판했다.
이어 "이런 일이 벌어질까 봐 작년 말부터 정개특위를 꾸려 선거에 쫓기지 말고 깊이 논의하자고 말했다"며 "정치 개혁, 제대로 하자"고 강조했다.
그는 "지방 선거 끝나고 또 총선까지 기다리지 말고, 정개특위를 바로 꾸려 깊이 논의하자"고 촉구했다.
chogiza@newspim.com