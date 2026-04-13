광주시의회 "국회, 중대선거구 확대 정치개혁 나서라"

AI 핵심 요약beta
- 광주시의회는 13일 국회 정치개혁특별위원회를 비판했다.
- 정개특위가 광역의회 중대선거구제 도입과 비례대표 확대안을 방치했다.
- 국민의힘 보이콧과 민주당 선택적 원칙 탓에 약속이 무산됐다고 촉구했다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 국회 정치개혁특별위원회가 광역의회 중대선거구제 도입과 비례대표 확대를 골자로 한 정치 개혁안에 뒷짐을 지고 있다는 지적이 나왔다.
광주시의회는 13일 성명서를 내고 "더불어민주당과 진보 야4당이 지난 10일까지 처리하겠다던 정치개혁 약속이 끝내 무산됐다"고 비판했다.
국민의힘의 '보이콧 정치'와 여야 합의를 강조한 더불어민주당의 '선택적 원칙'이 낳은 결과라는 것이다.
광주시의회는 "이번에 논의된 정치개혁안은 광역의회 중대선거구제 도입과 비례대표 확대 등 지방의회 구조 전반을 재편하는 중대한 개혁 과제를 담고 있다"고 강조했다.
특히 "대한민국 1호 통합특별시 출범을 앞두고 의회를 어떻게 구성할 것인가에 대한 답을 내놓아야 할 시점에 국회 정개특위는 식물 특위로 전락하고 말았다"고 비판했다.
이어 "경기 일정은 정해졌는데 어디에서 게임을 치러야 하는지 어떤 방식으로 싸워야 하는지 정해진 게 없다"며 "하루하루 국회의 움직임에 귀를 기울이지만, 들리는 것은 '파행' 소식 뿐이다"고 지적했다.
끝으로 "정개특위와 정치권은 더 이상 침묵과 지연으로 일관할 것이 아니라, 즉시 책임 있는 결단과 실질적인 행동으로 응답해야 한다"고 촉구했다.
bless4ya@newspim.com