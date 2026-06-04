뉴욕증시 개장 전 특징주...유나이티드헬스·메드트로닉↑ VS 브로드컴·마이크론·코인베이스·크라우드스트라이크↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 4일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 반도체주를 중심으로 기술주 전반에 매도세가 확산된 반면, 일부 헬스케어 종목들은 증권사 투자의견 상향에 힘입어 강세를 나타냈다.

특히 브로드컴(AVGO)이 시장 예상에 못 미치는 매출을 발표한 뒤 15% 가까이 급락하면서 AI 반도체주 전반이 동반 하락했다. 반면 유나이티드헬스(UNH)와 메드트로닉(MDT) 등 헬스케어 종목은 실적 개선 기대에 상승세를 보였다.

마이크론 로고 [사진=블룸버그]

▶ 상승 종목

◆ C3.ai(AI)

AI 애플리케이션 소프트웨어 업체 C3.ai의 주가는 1.4% 상승했다. 회사는 4분기 조정 주당순손실 33센트, 매출 5200만달러를 기록했다. 이는 시장 예상치였던 주당순손실 37센트, 매출 5000만달러를 모두 웃돈 결과다.

◆ 유나이티드헬스(UNH)

유나이티드헬스는 3% 상승했다.

뱅크오브아메리카(BofA)가 투자 의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정한 영향이다. BofA는 의료비 증가세가 완화되고 있으며 최근 데이터가 2분기 실적 개선 가능성을 뒷받침하고 있다고 평가했다.

◆ 메드트로닉(MDT)

의료기기 업체 메드트로닉은 2% 가까이 상승했다.

BTIG는 전날 실적 발표 이후 메드트로닉에 대한 투자 의견을 '중립'에서 '매수'로 상향했다. BTIG는 메드트로닉이 경쟁사 대비 저평가돼 있으며 향후 매출 성장 여력이 크다고 분석했다.

▶ 하락 종목

◆ 브로드컴(AVGO)

미국 반도체 기업 브로드컴의 주가는 이날 개장 전 거래에서 15% 급락했다. 회사는 회계연도 2분기 매출이 221억9000만달러를 기록해 시장 예상치인 222억7000만달러를 밑돌았다. 이는 2024년 12월 이후 처음으로 매출이 시장 기대에 미치지 못한 것이다.

AI 인프라 사업의 핵심인 인프라 매출도 71억8000만달러에 그쳐 월가 예상치인 73억2000만달러를 하회했다.

◆ 마이크론(MU)·슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)·AMD(AMD)

브로드컴 실적 충격은 AI 반도체 및 서버 관련 종목 전반으로 확산됐다. 마이크론은 6% 하락했고 슈퍼마이크로컴퓨터는 7% 내렸다. AMD는 5% 가까이 하락했으며 인텔(INTC)도 4% 떨어졌다.

최근 AI 랠리를 주도했던 반도체 업종 전반에 차익실현 매물이 집중되며 투자심리가 위축되는 모습이다.

◆ 파이브 빌로우(FIVE)

할인 소매업체 파이브 빌로우는 11% 가까이 하락했다.

회사는 2분기 매출이 11억8000만~12억달러에 이를 것으로 전망해 시장 예상치인 11억5000만달러를 웃돌았다. 동일점포 매출 증가율 전망도 7~9%로 시장 예상치인 4.4%를 상회했지만, 투자자들은 차익실현에 나서며 주가를 끌어내렸다.

◆ 펫코(PETCO)

반려동물 용품 유통업체 펫코는 약 12% 급락했다.

회사는 2분기 조정 EBITDA를 1억1000만~1억1200만달러로 전망했다. 이는 시장 예상치인 1억1500만달러를 밑도는 수준이다.

◆ 로빈후드(HOOD)·코인베이스(COIN)·스트래티지(MSTR)

암호화폐 관련 종목들도 약세를 나타냈다. 비트코인이 약 5% 하락한 영향으로 로빈후드는 2%, 코인베이스는 1%, 스트래티지는 2.7% 각각 하락했다.

◆ 크라우드스트라이크(CRWD)

사이버보안 업체 크라우드스트라이크는 10% 급락했다.

회사는 2분기 매출을 약 14억4000만달러로 전망했다. 이는 시장 예상치를 웃도는 수준이지만 투자자 기대에는 미치지 못했다. 주당순이익(EPS) 가이던스도 1.16~1.17달러로 제시했다.

이에 따라 팔로알토 네트웍스(PANW)와 포티넷(FTNT)도 동반 약세를 나타냈다.

◆ 필립스 반 휴센(PVH)

타미 힐피거와 캘빈 클라인의 모회사인 필립스 반 휴센은 프리마켓에서 주가가 22% 폭락했다.

회사는 1분기 실적이 시장 예상치를 웃돌았지만 연간 실적 가이던스를 기존대로 유지했다. 투자자들은 추가 상향 전망이 없다는 점에 실망하며 매도에 나섰다.

koinwon@newspim.com