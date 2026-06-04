캐나다 잠수함 수주전, 한국 '수소트럭 카드'로 승부수

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

31억 달러 투자 '프로젝트 비버' 제안

현지 생산·인프라로 9000개 일자리 창출 제시

독일과 막판 경쟁 속 '경제·안보 협력' 전면에

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 캐나다가 약 60조원 규모의 차세대 잠수함 도입 사업(CPSP) 최종 사업자 선정을 앞둔 가운데 한국이 수소트럭 현지 생산을 핵심으로 한 '프로젝트 비버(Project Beaver)'를 제안하며 수주전에 총력을 기울이고 있다.

4일 캐나다 민영방송 CTV에 따르면 강훈식 대통령비서실장이 3일(현지시간) 대통령 특사 자격으로 캐나다를 방문해 진행한 인터뷰에서 잠수함 수주 시 31억 달러 이상을 투자해 캐나다 내 수소트럭 산업을 육성하고 약 9000개의 일자리를 창출하겠다고 밝혔다.

전략경제협력 대통령 특사로 캐나다를 찾은 강훈식 대통령비서실장이 1일(현지시간) 캐나다에서 한·캐 첨단산업협력 비즈니스 라운드테이블에 참석해 이야기를 하고 있다. [사진=강훈식 페이스북] 2026.06.02

프로젝트 비버는 현대자동차의 수소차 기술을 기반으로 캐나다 현지에 생산·인프라·에너지 생태계를 구축하는 것이 골자다. 강 실장은 인터뷰를 통해 "비버 프로젝트로 생산될 수소트럭은 한국 브랜드이지만 캐나다산 원자재로 캐나다에서 만든다"며 "잠수함 수주 시 현대차가 캐나다의 수소산업 생태계 구축을 돕겠다"고 말했다.

이어 "일단 잠수함 계약 입찰을 따내면 현대자동차가 캐나다의 수소 생태계 구축을 도울 것"이라고 설명했다.

CTV가 입수한 계획안에 따르면 1단계로 2030년부터 브리티시컬럼비아주에 수소 액화 플랜트를 건설하고 인근에 32개의 수소충전소를 구축한다.

온타리오주에는 수소 화물트럭 생산 공장이 들어설 전망이다. 이후 2035년부터는 전국에 160개 이상의 충전소를 추가 설치해 총 192개 인프라를 확보하고 수소열차 공동 생산 및 제3국 수출도 추진하는 방안이 검토되고 있다.

이번 제안은 캐나다 정부가 잠수함 사업과 연계해 자국 내 자동차 산업 투자를 요구한 데 대한 대응으로 풀이된다. 캐나다는 한국 측에는 완성차 공장 설립을, 독일 측에는 배터리 생산시설 투자를 희망한 것으로 알려졌다.

그러나 시장 규모와 미국 관세 부담 등을 고려할 때 완성차 공장 신설은 현실성이 낮다는 판단 아래 한국은 수소 모빌리티 중심의 대안을 제시했다.

특히 1990년대 현대차의 캐나다 공장 철수 전례를 고려해 단순 생산시설이 아닌 '수소 생산-유통-모빌리티'를 포괄하는 산업 생태계 구축으로 전략을 전환한 점이 특징이다.

이번 수주전은 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄과 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS) 간 경쟁으로 압축됐다. 한국 측은 수소트럭 프로젝트 외에도 K9 자주포 및 다연장로켓 '천무'의 현지 생산, 우주발사체 기술 협력 등 다양한 산업 패키지를 제시하며 경제·안보 협력 파트너로서의 입지를 강조하고 있다.

한화오션은 현재까지 캐나다 기업 및 기관과 총 75건의 업무협약(MOU)을 체결한 상태다. 글로벌 회계법인 KPMG는 한국 측 제안이 실행될 경우 2026년부터 2044년까지 캐나다에서 약 43만 개의 일자리와 963억 달러 규모의 GDP 부가가치가 창출될 것으로 추산했다.

이에 맞서 독일 역시 대규모 투자 계획을 제시하며 막판 총력전을 펼치고 있다. 독일 정부는 CPSP 수주 시 약 860억 달러 규모의 경제 효과를 약속한 것으로 전해졌다.

캐나다 정부는 이달 중 최종 사업자를 선정해 발표할 예정이다.

hyeng0@newspim.com