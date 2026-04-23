김상욱 후보 "울산 정치개혁, 네거티브 아닌 건강한 정책 나눔에서 시작"

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"상호 비판 대신 연대 필요…김종훈 등 범민주진영과 협력 강조"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김상욱 더불어민주당 울산시장 후보가 23일 울산 지역 진보 진영 간 갈등 자제를 촉구하며 정책 중심의 경쟁과 연대를 강조했다.

김 후보는 이날 페이스북에서 "울산 정치개혁은 네거티브가 아닌 건강한 정책 나눔에서 시작된다"며 "일부에서 제기된 상호 비판이 확대될 경우 갈등으로 번질 수 있다"고 밝혔다.

김상욱 더불어민주당 의원 [사진=김상욱 의원실]

그는 최근 울산 진보당 일부에서 자신과 민주당을 비판하는 글이 게시된 것과 관련해 "진보당 전체의 뜻이 아닌 일부의 시도라고 믿는다"면서도 "작은 오해가 큰 갈등의 씨앗이 될 수 있다"고 우려했다.

이어 "민주당 지지자들 사이에서도 이에 대한 반박 글이 준비되고 있다는 이야기를 들었다"며 "상호 비난은 자제해야 한다"고 했다.

김 후보는 김종훈 진보당 울산시장 후보에 대해 "신뢰와 존경, 기대를 표현해왔다"며 "상대의 잘못을 들추기보다 장점과 배울 점을 찾는 것이 중요하다"고 강조했다.

또 "시민들이 바라는 것은 네거티브와 인신공격이 아니라 정책 경쟁과 화합"이라며 "다름에서 배움을 얻고 시민 이익을 위해 협력하는 정치가 필요하다"고 밝혔다.

아울러 "민주당과 진보당, 조국혁신당 등 범민주진영은 내란 종식과 시민 중심 사회, 노동 중심 전환이라는 공통의 목표를 갖고 있다"며 "당리당략과 갈등이 아니라 연대를 통해 시대적 과제를 함께 풀어야 한다"고 했다.

김 후보는 "갈등이 아닌 연대로, 반목이 아닌 배움으로 시민을 위한 길을 함께 가자"며 "울산의 민주·진보·개혁 세력과 손잡고 건강한 정치 문화를 만들어가겠다"고 거듭 강조했다.

chogiza@newspim.com