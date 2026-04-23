현대차, 축구마케팅 게임으로 확장…'탑 일레븐'과 협업

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대차가 기존 온오프라인에서 이뤄지던 축구 마케팅을 게임 환경으로 확장하기 위한 이벤트를 실시한다.

현대차는 모바일 축구 감독 게임 '탑 일레븐(Top Eleven)'에서 4월 23일부터 5월 2일까지 현대차 전용 이벤트 '현대 넥스트 컵 투어(Hyundai NEXT Cup Tour)'를 진행한다고 밝혔다.

탑 일레븐은 이용자가 감독이 되어 자신만의 팀을 운영하고 전술을 구성해 팀을 성장시켜 나가는 축구 감독 시뮬레이션 게임으로 전 세계적으로 인기를 끄는 모바일 게임이다.

현대차는 탑 일레븐 내 이벤트를 통해 '현대 넥스트 컵 투어'를 실시하고 게임 속 브랜드 노출을 넘어 게임의 구조와 경험 속에 스며드는 것을 목표로 한다.

이번 이벤트는 게임 안에서 현대차의 핵심 판매 시장과 탑 일레븐의 주요 이용 국가를 기반으로 선정된 인도네시아, 독일, 브라질 등 10개 국가별 미션을 수행하는 것으로 이뤄진다.

현대차가 모바일 축구 감독 게임 '탑 일레븐'과 협업해 진행하는 '현대 넥스트 컵 투어' 이벤트 [사진=현대자동차]

이용자는 하나의 단계이자 미션으로 설정된 나라들을 차례대로 경험하며 각 나라를 대표하는 현대차의 차량과 특징을 살펴보고, 서로 다른 전략과 플레이스타일을 지닌 팀들을 상대로 다양한 전술적 도전을 수행하게 된다.

예를 들어 '독일' 단계에서는 아이오닉 9이 등장하고 아이오닉 9의 넓은 공간이 게임 내에서 '공간 창출'이라는 능력으로 재해석된다. 이는 더 많은 득점 기회를 만들기 위한 유기적 움직임과 전술적 구조를 요구하는 미션으로 연결돼 이용자는 해당 미션을 수행하기 위한 전술을 전략적으로 활용해야 한다.

이러한 방식으로 단계마다 게임을 진행해 승리하면 게임 아이템으로 현대차 전용 저지와 엠블럼 등 한정판 아이템을 받을 수 있다.

이를 통해 현대차는 축구 헤리티지를 게임이라는 몰입감 있는 경험으로 확장하고 게임 스토리 속에 브랜드와 상품을 자연스럽게 접목해 차세대 팬들과의 실질적인 연결을 강화하는 등 브랜드 경험의 새로운 방향성을 제시하고자 한다.

현대차 브랜드마케팅본부장 지성원 부사장은 "25년 이상 축구로 전 세계 팬들과 소통해 온 현대차는 이번 '현대 넥스트 컵 투어' 이벤트를 통해 축구의 에너지와 현장감을 디지털 환경으로 확장하고자 한다"라며 "디지털 네이티브 세대가 스포츠를 즐기는 방식에 한층 더 가까이 다가가는 계기가 될 것"이라고 말했다.

y2kid@newspim.com