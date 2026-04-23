최보윤 "3월 생산자 물가지수 전년비 4.1%↑...소비자 물가 급등 예고"

"생산자 물가 4년 만에 최대 급등"…지속 가능 대책 촉구

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘은 23일 생산자 물가 급등 사태와 관련해 "언제까지 국민의 혈세를 쏟아부어 시장을 왜곡하고 위기를 뒤로 미루는 '폭탄 돌리기'만 반복할 것이냐"며 이재명 정부를 향해 지속 가능한 물가 대책 마련을 촉구했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 논평을 통해 "중동발 전쟁 여파가 대한민국 경제를 흔들고 있다"며 "생산자 물가가 4년 만에 최대 폭으로 치솟으며, 물가 위기의 파고가 본격적으로 밀려오고 있다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.04.23 mironj19@newspim.com

그는 "한국은행이 발표한 3월 생산자 물가지수는 전월 대비 1.6%, 전년 동월 대비 4.1% 급등했다"며 "특히 산업 전반의 동력원인 석유·석탄 제품 생산자 물가는 전월 대비 30% 넘게 폭등하고, 나프타와 에틸렌 가격 역시 치솟으며 향후 물가 전반에 미칠 충격을 예고하고 있다"고 밝혔다.

최 대변인은 "생산자 물가는 통상 수 개월의 시차를 두고 소비자 물가로 전이된다"며 "지금의 급등은 곧 장바구니 물가 폭등으로 이어질 예고편에 불과하다"고 우려했다. 이어 "이미 기대 인플레이션이 목표치를 웃도는 상황에서, 물가 불안은 일시적 충격을 넘어 구조적 위기로 번질 조짐을 보이고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "이재명 정부의 대응은 여전히 '임시 처방' 수준을 벗어나지 못하고 있다"며 "석유 가격을 눌러놓는 방식의 단기 정책은 시장 왜곡과 재정 부담이라는 부작용을 키울 뿐"이라고 비판했다.

최 대변인은 "물가를 잠시 눌러 앉히는 데 급급한 사이, 경제의 기초 체력은 더 빠르게 소진되고 있다"며 "임시방편에 기댄 '정책 관성'은 결국 더 큰 인플레이션의 고통으로 돌아올 뿐"이라고 목소리를 높였다.

그는 "정부는 보다 정교하고 지속 가능한 물가 관리 로드맵을 제시해야 한다"며 "에너지 수급 안정, 공급망 다변화, 산업 원가 부담 완화, 취약계층에 대한 '핀셋 지원'까지 종합적인 대응이 동시에 작동해야 한다"고 강조했다.

최 대변인은 "지금처럼 안이한 인식과 땜질식 대응에 머문다면, 그 부담은 고스란히 서민과 기업의 몫이 될 것"이라며 "정부는 현재의 위기를 직시하고, 단기 억제책이 아닌 근본적이고 지속 가능한 물가 대응 전략을 마련할 것"을 촉구했다.

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