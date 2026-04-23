송영길, 연수갑 공천 확정..."계양을 떠나지만 인천 발전 큰 걸음 걷겠다"

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"계양은 나의 뿌리이자 심장…주민께 미안함과 감사"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 송영길 전 더불어민주당 대표는 23일 당의 전략공천 결정에 따라 인천 계양을을 떠나 연수갑으로 지역구를 옮긴다고 밝혔다.

송 전 대표는 이날 페이스북을 통해 "오늘 당의 결정이 있었다"며 "그 결정을 엄중하게 받아들인다"고 했다.

송영길 전 더불어민주당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

송 전 대표는 "당의 명령과 시대적 요구 앞에 개인적인 바람은 잠시 내려놓으려 한다"며 '선당후사'의 뜻을 밝혔다.

그는 계양에 대해 "삶의 모든 것이 깃든 곳이자 신혼의 꿈을 꾸고 자녀를 키운 또 하나의 고향"이라며 "다섯 번의 국회의원과 인천시장, 집권당 대표로 세워준 정치적 모태"라고 했다.

특히 2022년 보궐 선거를 언급하며 "당시 제 결단을 믿고 이재명 후보를 선택해 '이재명 시대'의 문을 열어준 계양 구민들의 뜨거운 헌신을 잊지 못한다"고 강조했다.

송 전 대표는 "비록 계양의 품을 떠나지만 인천을 벗어나지 않게 돼 다행"이라며 "계양에서 받은 사랑을 가슴에 품고 연수를 넘어 인천 전체 발전을 도모하는 더 큰 걸음을 내딛겠다"고 했다.

다만 송 전 대표는 "한편으로 발걸음이 쉽게 떨어지지 않는다"며 "내일 계양으로 가겠다. 30년 세월을 가족처럼 함께해 주신 분들께 직접 고개를 숙이고 인사를 드리는 것이 최소한의 도리이기 때문"이라고 밝혔다.

그러면서 "많은 말을 준비하지는 않겠다"며 "한 분 한 분 뵙고 이 절절한 미안함과 감사의 마음을 전하고 오겠다"고 했다.

이어 "계양 주민 여러분, 참으로 죄송하다. 감사하다"며 "진심으로 사랑한다"고 재차 강조했다.

민주당은 6·3 지방선거와 함께 치러지는 인천 연수갑 국회의원 보궐선거에 송영길 전 대표를 전략 공천했다.

chogiza@newspim.com