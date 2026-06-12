가스공사, 천연가스 주배관 140km 확충…안정적인 공급망 강화

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주배관 5346km·공급관리소 445곳 운영

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국가스공사가 안정적인 천연가스 공급을 위해 인프라 확충에 적극 나서고 있다.

한국가스공사(사장 최연혜)는 지난 1일 기준 주배관 5346km, 공급관리소 445곳을 운영하고 있다고 12일 밝혔다.

지난 해에는 신규 발전소 공급을 위한 배관 건설(구미복합)을 비롯해 전남 보성군 권역 가스 공급용 주배관(장흥~보성) 건설, 충청권(청주~사리) 환상 배관망 연장 등 인프라 확충에 매진했다. 그 결과 주배관은 지난해 1월 대비 140km(5206km→5346km), 공급관리소는 12곳(433개→445개)이 각각 증가했다.

가스공사는 이러한 전국 환상배관망과 공급관리소를 기반으로 현재 34개 도시가스사를 통해 전국 216개 지자체, 2039만9000세대(보급률 83.5%)에 천연가스를 안정적으로 공급하고 있다. 올해는 당진·서산 2개 시군의 4만1000 가구와 4개 산업단지에 추가로 천연가스 공급을 개시할 예정이다.

[AI 선임기자=최영수 선임기자] 2026.06.12 dream@newspim.com

또한 가스공사는 한국전력공사의 5개 발전자회사를 포함한 28개 발전사에 천연가스를 차질 없이 공급함으로써 국가 전력 생산을 안정적으로 뒷받침하고 있다.

가스공사 관계자는 "천연가스는 국민 생활과 국가 산업에 필수적인 핵심 에너지인 만큼, 전국 곳곳에 차질 없이 공급될 수 있도록 인프라를 촘촘히 다져나가고 있다"고 강조했다.

이어 "앞으로도 선제적인 설비 투자와 철저한 안전관리를 통해 더 많은 국민이 안전하고 편리하게 천연가스를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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