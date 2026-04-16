가스공사, 에너지 절감 앞장…천연가스 생산설비 16% 절감

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향후 3년간 13% 추가 감축 추진

AI 운영 시스템·신설인프라 연계



[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국가스공사(사장 최연혜)가 천연가스 생산설비 에너지를 16% 절감하는 데 성공했다.

또한 향후 3년간 13%의 추가 절감을 목표로 '2차 3개년 효율화 계획'을 수립했다.

가스공사는 '생산설비 운영 효율성 향상 3개년(2023~2025) 계획'을 성공적으로 추진해 천연가스 생산과정에서 에너지 사용량을 16% 감축했다고 16일 밝혔다.

이번 성과는 최근 중동 전쟁으로 촉발된 국가적 위기 상황 속에서 가스공사가 에너지 절약 노력에 적극 동참할 수 있는 탄탄한 발판이 될 전망이다.

한국가스공사 인천생산기지 전경 [사진=한국가스공사] 2026.04.16 gkdud9387@newspim.com

지난 3년간 절감한 에너지는 전력 11GWh와 천연가스 9만 톤으로, 이는 각각 3700가구와 24만 가구가 1년간 사용할 수 있는 막대한 규모다.

가스공사는 이에 그치지 않고 향후 3년간 13%의 추가 절감을 목표로 '2차 3개년 효율화 계획'을 수립해, AI 기술 기반 효율 운전 및 신설 인프라를 활용한 경제적 운영 등을 중점 추진한다.

특히 축적된 운전 데이터를 분석하는 AI 지능형 시스템을 구축하고, 2027년 당진 기지와 기존 4개 생산기지 간의 연계 운영을 최적화하여 에너지 사용을 효율적으로 줄여나갈 방침이다.

가스공사 관계자는 "AI 기술과 40여 년의 설비 운영 노하우를 결합해 효율적인 인프라 운영 체계를 확립할 것"이라며 "앞으로도 끊임없는 에너지 감축 노력으로 국민 편익 증진에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

gkdud9387@newspim.com