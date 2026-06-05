[일문일답] 최연혜 가스공사 사장 "캐나다산 LNG 연 70만톤 도입…2031년까지 390만톤 확대"

지난 4일 인천기지에 7만3000톤 첫 도입

"연간 70만톤 도입…2단계 완료시 170만톤"

[인천=뉴스핌] 김하영 기자 = 최연혜 한국가스공사 사장은 캐나다 액화천연가스(LNG) 사업과 관련 "연간 70만톤의 지분물량은 가스공사가 직접 소유하는 물량"이라며 "2단계 사업까지 완료되면 170만톤으로 늘어난다"고 밝혔다.

최연혜 사장은 지난 4일 인천 LNG 기지에서 'LNG 캐나다 카고 수도권 첫 입항' 기자간담회에서 15년간 추진된 LNG 캐나다 사업에 대해 이같이 설명했다.

이날 가스공사는 15년간 추진해온 LNG 캐나다 사업의 첫 결실을 맺었다. 가스공사는 LNG 캐나다에서 생산된 LNG 약 7만3000톤을 인천 LNG 기지에 하역했다.

다음은 최 사장과의 일문일답.

지난 4일 한국가스공사 인천 액화천연가스(LNG) 기지에서 열린 기자간담회에서 최연혜 가스공사 사장(오른쪽)과 재훈 가스공사 미주사업 부장(왼쪽)이 기자들의 질문에 답변하고 있다. [사진=한국가스공사] 2026.06.05 gkdud9387@newspim.com

-LNG 캐나다 사업을 추진하면서 가장 힘들었던 순간은 언제였나

▲기술적인 난관이 가장 컸다. LNG 캐나다 사업은 캐나다 내륙에서 천연가스를 조달해 로키산맥을 가로지르는 670km 배관을 통해 서부 해안 키티맷 액화기지까지 보내는 구조다. 공사 현장이 사실상 오지에 가까웠다. 혹한과 폭설 때문에 1년 중 작업 가능한 기간이 매우 제한적이었다.

특히 코로나19 이후 인력 확보에 큰 어려움을 겪었다. 마지막 단계에서는 배관에 보냉재를 감아야 했는데 이 작업은 전부 사람이 직접 해야 했다. 그런데 작업 인력을 구하지 못해 공사가 무기한 지연될 상황까지 갔다. 결국 캐나다 정부와 협의해 외국인 근로자 1400여명을 투입했고 공사를 마무리할 수 있었다.

-LNG 캐나다 사업의 가장 큰 의미는 무엇인가

▲단순히 LNG를 구매하는 사업이 아니다. 우리가 직접 원료가스를 구매하고 배관과 액화설비를 활용해 LNG를 생산한다. 그리고 연간 70만톤의 물량을 직접 소유하고 처분권도 갖는다. 일반적인 해외사업은 생산된 물량을 정해진 방식으로 배분받거나 수익만 나눠 갖는 경우도 많다. 하지만 LNG 캐나다는 다르다. 국내에 들여올 수도 있고 해외에 판매할 수도 있다. 우리가 자유롭게 활용할 수 있는 물량이라는 점에서 의미가 매우 크다.

지난 4일 한국가스공사 인천 액화천연가스(LNG) 기지에서 열린 기자간담회에서 최연혜 가스공사 사장이 기자단의 질문에 답변하고 있다. [사진=한국가스공사] 2026.06.05 gkdud9387@newspim.com

-LNG 연간 70만톤 규모가 실제로 어느 정도 의미가 있나

▲숫자만 놓고 보면 크지 않아 보일 수 있다. 하지만 중요한 건 규모보다 성격이다. 이 물량은 쌈짓돈 같은 물량이라고 볼 수 있다. 필요할 땐 국내에 들여오고, 상황에 따라서는 해외에 판매할 수 있다. 에너지 위기 상황에서는 돈보다 물량을 구할 수 있느냐가 더 중요하다. 일본 제라(JERA)도 연간 3400만톤 정도를 구매하지만 지분물량은 160만톤 수준이다. 현재 가스공사는 호주 프렐류드(Prelude)와 LNG 캐나다를 합쳐 100만톤 안팎의 지분물량을 확보했다. LNG 캐나다 2단계까지 완료되면 170만톤으로 늘어난다. 충분히 의미 있는 규모다.

-왜 지분을 5%만 확보했나

▲지금 와서 보면 적어 보일 수 있다. 하지만 사업 초기에는 가스공사 지분이 20% 수준이었다. 사업 기간이 길어지고 투자 부담이 커지면서 지분이 조정됐다. 5%만 해도 약 2조원이 투입된다. 당시에는 사업이 성공할지 확신하기 어려웠고 국정감사 때마다 사업성 논란이 있었다. 매각해야 한다는 주장도 많았다. 그런 상황에서도 끝까지 사업을 포기하지 않고 5%를 지켜낸 것 자체가 의미 있다고 생각한다.

-LNG 캐나다 2단계 사업의 경제성은 어떻게 평가하나

▲2단계는 1단계와 완전히 다르다. 가장 돈이 많이 드는 배관은 이미 깔려 있다. 670km 배관을 새로 건설하는 것이 아니라 승압기만 추가하면 된다. 접안시설도 공동으로 사용한다. 액화설비는 추가로 짓지만 기존 인프라를 활용할 수 있기 때문에 경제성이 높다. 최근 KDI 예비타당성조사에서도 긍정적인 결과가 나왔다.

지난 4일 한국가스공사 인천 액화천연가스(LNG) 기지에서 열린 기자간담회에서 최연혜 가스공사 사장이 기자단의 질문에 답변하고 있다. [사진=한국가스공사] 2026.06.05 gkdud9387@newspim.com

-LNG 캐나다 2단계 사업은 언제 추진되나

▲올해 9월 최종투자결정(FID)을 앞두고 있다. 원래 생산 목표는 2032년이었다. 하지만 중동 사태가 발생한 직후 참여사들에게 생산 시기를 1년 앞당기자고 제안했다. 다행히 참여사들도 모두 공감했다. 현재는 2031년 생산 개시를 목표로 준비하고 있다. 자재 발주와 선행 작업도 앞당겨 진행하고 있다.

-최근 중동 사태 속에서 LNG 캐나다 사업의 가치가 커졌다는 평가가 나온다

▲그렇다. LNG 캐나다 사업의 가치가 가장 잘 드러나는 시점이 지금이다. 캐나다산 LNG는 태평양 항로를 이용한다. 호르무즈 해협이나 파나마 운하를 통과하지 않는다. 기존 도입선보다 운송 거리도 짧다. 공급 안정성과 경제성을 동시에 확보할 수 있다. 실제로 올해는 LNG 캐나다 지분물량 전량을 국내에 들여오기로 결정했다.

-최근 LNG 가격 상한제 도입 논의가 나오고 있다. 가스공사 입장은 무엇인가

▲가스공사 구조를 살펴보면 원료비 연동제의 취지를 이해할 수 있을 것이다. 가스공사는 LNG를 도입하면 인보이스에 원산지와 물량, 도입가격이 명시된다. 여기에 환율과 관세 등을 반영해 공급한다. 원료비를 그대로 수요자에게 전달하는 구조다. 가스공사가 원료비에서 별도 이윤을 남기는 구조가 아니다.

지난 4일 한국가스공사 인천 액화천연가스(LNG) 기지에서 열린 기자간담회에서 최연혜 가스공사 사장이 기자단의 질문에 답변하고 있다. [사진=한국가스공사] 2026.06.05 gkdud9387@newspim.com

원료비가 낮을 때 일부 수익을 쌓아두었다가 가격이 급등했을 때 대신 부담하는 방식이라면 좋겠지만 현재는 그렇지 않다. 원료비 연동제는 그런 측면에서 필요하다. 미수금으로 쌓인다고 해서 비용이 사라지는 것이 아니다. 결국 사용자가 나중에 부담해야 한다. 시간이 지나면 이자 부담까지 더해진다. 원료비 연동제의 취지가 잘 유지되는 것이 에너지 산업과 국민 모두에게 도움이 될 것으로 생각한다.

-마지막으로 LNG 캐나다 사업에 대해 특히 강조하고 싶은 부분이 있다면

▲LNG 캐나다 사업은 캐나다 정부도 중요하게 보고 있는 사업이다. 과거 쥐스탱 트뤼도(Justin Trudeau) 전 캐나다 총리가 방한했을 때 국회 연설에서 가스공사의 투자에 감사의 뜻을 밝힌 적도 있다. 가스공사는 이미 LNG 캐나다 1단계 사업에 약 2조원을 투자했다. 현재는 2단계 사업에 대해서도 검토하고 있다.

캐나다 입장에서도 한국의 지속적인 투자 의지를 높게 평가하고 있다. 특히 캐나다는 환경 기준이 매우 엄격한 국가다. 그런 환경 속에서 대규모 LNG 프로젝트를 성공적으로 추진하고 있다는 점 자체가 의미가 크다. 앞으로도 2단계 사업을 성실하게 검토해 양국 간 에너지 협력을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

지난 4일 한국가스공사 인천 액화천연가스(LNG) 기지에서 열린 '캐나다 LNG 카고 첫 입항 기념식'에서 최연혜 가스공사 사장(왼쪽 네번째) 및 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국가스공사] 2026.06.05 gkdud9387@newspim.com

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