가스공사, 연 70만톤 LNG 추가 도입…수급 안정 강화

AI 핵심 요약beta
- 한국가스공사가 21일 BP와 LNG 장기도입 계약을 체결했다
- 이번 계약으로 2028년부터 10년간 연 70만t LNG를 추가 도입한다
- 공급선 다변화와 가격 경쟁력 제고로 국내 천연가스 수급·가격 안정에 기여한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2028년부터 10년간 장기계약 체결
공급원 다변화로 가격 안정성 제고
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국가스공사(사장 최연혜)가 글로벌 에너지 기업 BP사와 장기 액화천연가스(LNG) 도입계약을 체결하고 국내 천연가스 수급 안정 강화에 나섰다.
가스공사는 이번 계약을 통해 2028년부터 10년간 연간 70만t 규모의 LNG를 추가 도입한다고 밝혔다.
지난 21일 서울에서 열린 서명식에는 최연혜 가스공사 사장, 이문희 마케팅본부장, 제롬 밀롱고 BP 글로벌 LNG사업 본부장 등 양사 관계자들이 참석했다.
가스공사는 지난해 8월 체결한 미국산 LNG 연 330만톤 계약에 이어 이번에 연 70만t을 추가 확보하면서 국내 천연가스 수급 안정에 기여할 것으로 기대하고 있다.
특히 이번 계약은 다양한 공급원으로부터 물량을 확보하는 방식으로 기존 공급 구조를 다변화하고 에너지 도입 안정성을 강화하는 데 의미가 있다.
아울러 최근 에너지 가격 상승 압박이 이어지는 상황에서 가격 경쟁력 있는 물량을 선제적으로 확보해 향후 국내 천연가스 가격 안정에도 긍정적으로 작용할 전망이다.
최연혜 가스공사 사장은 "이번 계약은 에너지 안보의 중요성이 한층 부각되는 가운데, 국내 천연가스 수급 안정과 가격 경쟁력 강화를 위해 다방면으로 추진해 온 노력의 결실"이라고 말했다.
gkdud9387@newspim.com