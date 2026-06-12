한국투자증권, 여의도서 4000명 거리응원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KIS SQUARE 활용한 국가대표 응원전

영등포구청·경찰서와 안전관리 협력

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 12일 서울 여의도 본사 앞 KIS SQUARE에서 축구 국가대표 거리응원 행사를 열었다.

이번 행사에는 고객과 시민 4000여 명이 참여했다. 인원은 경찰 추산 기준이다. 한국투자증권은 국가대표 경기 응원과 시민들이 함께 참여하는 도심 문화행사 성격으로 이번 행사를 마련했다.

행사 장소인 KIS SQUARE는 한국투자증권 본사 외벽에 설치된 초대형 디지털 사이니지다. 한국투자증권은 이를 활용해 대형 스크린 관람 환경을 제공했다.

[사진=한국투자증권]

현장에는 직장인과 가족 단위 방문객 등이 참여했다. 행사에서는 축구 국가대표 경기 단체응원과 함께 현장 이벤트가 진행됐다.

한국투자증권은 행사에 앞서 영등포구청, 영등포경찰서 등 유관기관과 협력해 안전관리 계획을 수립했다. 회사는 관람 구역과 이동 동선을 관리하고 안전요원을 배치했다.

김성환 한국투자증권 사장은 "이번 행사는 국가대표를 응원하는 자리인 동시에 시민들이 함께 모여 즐기고 소통하는 여의도의 새로운 문화 공간을 만들어가는 첫걸음"이라며 "KIS SQUARE를 시민과 함께 호흡하는 여의도의 대표 문화 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com