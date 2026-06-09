한국투자증권, JP모간자산운용과 글로벌 투자 고객 세미나 개최

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"AI, 추론 단계 진입…가치사슬 전반 투자 기회 확대"

JP모간 협업 펀드 2종 누적 설정액 5600억원 돌파

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 JP모간자산운용(J.P. Morgan Asset Management, JPMAM)과 함께 고객 초청 세미나 '글로벌 마켓 아웃룩(Global Market Outlook)'을 9일 서울 인터컨티넨탈 파르나스에서 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 JPMAM의 케리 크레이그(Kerry Craig) 글로벌 마켓 전략가와 크리스찬 마리아니(Christian Mariani) 미국 주식 그룹 인베스트먼트 스페셜리스트가 연사로 나서 하반기 글로벌 시장 전망과 미국 테크 산업의 투자 기회를 공유했다.

세미나에서 JPMAM은 AI 산업이 학습(Training) 중심 단계에서 실제 기업 생산성과 수익 창출로 연결되는 추론(Inference) 단계로 진입하고 있다고 진단했다. 네트워킹·컴퓨팅·메모리·전력 인프라 등 AI 가치사슬 전반에서 투자 기회가 확대될 것으로 전망했다.

왼쪽부터 케리 크레이그(Kerry Craig) JP모간자산운용 글로벌 마켓 전략가, 김성환 한국투자증권 사장, 크리스찬 마리아니(Christian Mariani) JP모간자산운용 미국 주식 그룹 인베스트먼트 스페셜리스트, 박남석 JP모간자산운용 한국대표. [사진=한국투자증권]

케리 크레이그 전략가는 "AI 인프라 투자 확대가 미국·일본·아시아 증시 전반의 기업 이익 성장을 견인하고 있다"며 "불확실성이 지속되는 투자 환경에서는 우량 자산 중심의 포트폴리오와 글로벌 분산투자가 중요하다"고 말했다. 채권 시장과 관련해서는 금리 인하 기대보다 안정적인 이자수익 확보가 가능한 우량 크레딧 채권에 주목할 필요가 있다고 했다.

이날 세미나에서는 '한국투자 JP모간 미국테크 펀드'의 투자 전략도 소개됐다. 이 펀드는 시가총액 상위 기술주 중심 투자 방식을 넘어 AI 컴퓨팅·네트워킹·전력 인프라·메모리·맞춤형 프로세서 등 AI 생태계 전반의 핵심 기업을 발굴해 투자하는 구조다.

'한국투자 JP모간 미국테크 펀드'에는 최근 약 1주 동안 3000억원이 유입됐다. 한국투자증권이 올해 단독 공급한 '한국투자 JP모간 글로벌하이일드 펀드'와 '한국투자 JP모간 미국테크 펀드'의 누적 설정액은 약 5600억원에 달한다.

김성환 한국투자증권 사장은 "단순히 금융상품을 판매하는 회사를 넘어 고객의 자산이 장기적으로 성장할 수 있도록 가장 좋은 투자기회를 가장 먼저 소개하는 동반자가 되겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com