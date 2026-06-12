한미사이언스, 첫 ESG 보고서 발간…지속가능경영 환경 제시

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미그룹이 지주사인 한미사이언스의 첫 ESG 보고서를 발간하며 그룹 차원의 ESG 경영 체계 구축에 나섰다. 기존 한미약품 중심으로 운영되던 ESG 활동을 그룹 전반으로 확대해 지속가능경영 수준을 한 단계 끌어올리겠다는 전략이다.

한미사이언스는 올해 처음으로 ESG 보고서를 발간했다고 12일 밝혔다. 한미그룹 핵심 사업회사인 한미약품도 2018년 국내 제약업계 최초로 ESG 보고서를 발간한 이후 올해 아홉 번째 보고서를 공개했다.

한미사이언스 ESG보고서 웹사이트 메인 화면 [사진=한미사이언스]

특히 한미약품은 글로벌 ESG 평가 지표인 다우존스 베스트 인 클래스(DJBIC) 코리아 지수에 2년 연속 편입됐으며, 2025년 에코바디스(EcoVadis) 평가에서는 상위 15% 기업에 부여되는 실버 등급을 획득했다.

이번 한미사이언스 ESG 보고서는 지주사를 중심으로 한 그룹 통합 ESG 관리 체계를 반영한 것이 특징이다. 한미약품과 온라인팜 등 주요 계열사를 포함한 ESG 전략과 성과를 함께 담아 그룹 전반의 지속가능경영 현황을 제시했다.

한미사이언스는 총 12개 이슈를 대상으로 이중 중대성 평가를 실시해 사업장 안전보건, 고객 안전, 윤리·준법경영, 정보보안 등을 핵심 이슈로 선정했다. 또한 각 분야별 리스크 관리 전략과 실행 체계를 보고서에 담았다.

한미그룹은 ESG경영위원회를 중심으로 한 의사결정 구조도 새롭게 구축했다. 기후변화 대응과 인권경영 강화, 안전보건 체계 고도화, 윤리경영 정착 등을 핵심 축으로 지속가능경영을 추진할 계획이다.

양사는 보고서에 환경·사회·거버넌스 분야별 주요 성과 지표를 담은 ESG 팩트북도 함께 수록했다. 보고서는 기존 인터랙티브 PDF뿐 아니라 웹사이트 형태로도 제공돼 이해관계자의 접근성을 높였다.

한미그룹 관계자는 "한미사이언스까지 ESG 보고서 발간을 확대하면서 그룹 차원의 ESG 경영 체계를 한층 강화하게 됐다"며 "앞으로도 지속가능경영을 고도화해 글로벌 헬스케어 기업으로 도약해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com