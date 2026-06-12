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2026.06.12 (금)
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세금 면제, 한도 철폐... 인도, 국채 시장 빗장 풀었다

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  • 인도 정부가 12일 외국인 인도 국채 투자 문턱을 사실상 제로로 낮추는 세제·규제 완화를 단행했다
  • 이자·양도소득세 면제와 FAR 채권 확대를 통해 블룸버그 글로벌 종합 채권 지수 편입과 외국인 자금 유입, 차입 비용 완화를 노린 조치다
  • 다만 루피화 변동성이 커 환리스크가 상존해 장기 자금 안착과 외국인 비중 확대에는 통화 가치 안정이 선행되어야 한다는 지적이 나왔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

블룸버그 글로벌 종합 채권 지수 편입 위한 포석...차입 비용 경감에도 유리
250억 달러 외자 유입 기대…루피화 환율 방어 효과도 기대
고질적 환리스크가 최대 걸림돌

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 정부가 외국인 투자자에 대한 인도 국채 투자 문턱을 사실상 제로에 가깝게 낮췄다. 블룸버그 글로벌 종합 채권 지수 편입을 노리고 있는 가운데, 루피화 가치를 방어하고 재정 부담을 완화하겠다는 방침이다.

12일 인도 비즈니스 스탠다드(BS)에 따르면, 인도 당국은 최근 외국인의 인도 국채 시장 유입을 유인할 3대 조치를 발표했다.

재무부가 채권 보유로 얻은 이자에 대한 이자소득 원천징수세와 채권 매매 차익에 대한 자본이득세(양도소득세)를 전면 면제하기로 했고, 인도 중앙은행(RBI)은 외국인이 한도 제한 없이 무제한으로 매입할 수 있는 전면개방경로(FAR) 적용 채권 범위를 대폭 확대했다.

이번 조치는 블룸버그 신흥시장(EM) 지수에 안착한 데 이어 전 세계 메이저 자금을 움직이는 '블룸버그 글로벌 종합 채권 지수'에의 편입을 위한 포석으로 풀이된다. 그동안 글로벌 자산운용사들이 지적해 온 복잡한 세제 문제와 행정 장벽을 제거함으로써 지수 편입을 성공시키고, 이를 통해 외국인 참여도를 높임으로써 시장 전반의 활성화와 정부의 차입 비용 완화 효과를 기대할 수 있다.

또한, 이번 조치로 대규모의 장기 채권 자금이 유입되면 최근 중동발 지정학적 리스크로 흔들리던 루피화 가치를 방어하는 데도 도움이 될 수 있다.

인도 루피화 지폐 [사진=로이터 뉴스핌]

RBI에 따르면, 인도 국채 시장은 이달 8일 기준 약 123조 5000억 루피(약 1972조 2950억 원) 규모로 성장하며 인도에서 가장 중요한 금융 시장 중 하나가 됐다.

다만, 커진 규모에 비해 외국인 투자자의 참여도는 매우 제한적이다. 재무부의 분기별 공공부채 관리 보고서에 따르면, 인도 국채의 최대 투자자는 2025년 12월 기준 발행 잔액의 34.31%를 보유한 시중 은행이며, 이와 함께 보험회사가 25.89%, RBI가 14.52%를 보유하고 있다.

인도 국내의 세 기관이 전체 시장의 거의 4분의 3을 차지하고 있는 반면, 외국인포트폴리오투자자(FPI) 비중은 2.96%에 불과하다.

프라이스워터하우스앤컴퍼니 LLP의 파트너인 네할 삼팟은 "외국인 투자자의 국채 투자 증가는 차입 비용 완화, 통화 가치 방어, 채권 시장 발전 등 여러 측면에서 도움이 될 것"이라고 분석했다.

바클레이즈는 이번 세제 개편이 인도의 실질 수익률을 높여 매력도를 개선하고 채권 지수 편입을 가로막는 구조적 장벽을 제거할 것이라고 전망했으며, SBI의 경제학자들 역시 이번 조치가 국채 수요를 촉진하고 장기 채권의 유동성을 개선하며 장기적으로 차입 비용을 낮출 수 있다고 평가했다.

업계는 블룸버그 글로벌 종합 채권 지수 편입에 성공할 경우, 약 250억 달러의 자금이 유입될 것으로 추산하고 있다.

실제로 조치가 발표된 이후 외국인 투자자들이 긍정적인 반응을 보이고 있다. 인도청산공사(CCIL) 데이터에 따르면, 정부의 세제 혜택 발표와 RBI의 시장 접근성 확대 조치 이후 FAR을 통한 FPI의 인도 국채 보유액이 이달 3일 3조 2300억 루피에서 10일 3조 3200억 루피로 늘어난 것으로 나타났다. 일주일 만에 879억 4743만 루피, 약 1조 5000억 원 규모의 외국인 자금이 유입된 것이다.

한편, 정부의 이번 완화 조치가 단기적인 외자 유입 촉진제는 될 수 있으나, 장기적인 안착을 위해서는 고질적인 루피화 변동성(환리스크) 제어가 선행되어야 한다고 전문가들은 입을 모은다

외국인이 인도 국채를 사기 위해서는 달러를 루피화로 바꿔야 하는데, 채권 자체 수익률이 아무리 높아도 루피화 가치가 폭락(환율 급등)해 버리면 나중에 달러로 바꿀 때 막대한 환차손을 입어 결과적으로 손해를 볼 수 있기 때문이다.

루피화가 지난 1년간 하락 압력을 받으면서 이러한 우려는 더욱 커졌다.

달러 대비 루피화 환율은 지난 1년간 약 11% 급등(가치 하락)했다. 지난 5월 중순 이후 지정학적 위기가 고조되면서 거래 한때 달러당 97루피 선까지 치솟았으나 이후 소폭 하락해 10일 기준 달러당 95.27루피로 거래를 마쳤다.

hongwoori84@newspim.com

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윤석열 '北 무인기' 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 12일 열린다.  서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 윤 전 대통령의 일반이적·직권남용 권리행사방해 혐의 선고 기일을 이날 오전 10시30분에 연다. 법원은 언론사의 중계방송 및 비디오 녹화 신청은 허가하지 않았다. 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 오늘 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 일반이적, 위계에 의한 공무집행방해, 허위 명령·보고 등 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관과 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 여인형 전 국군방첩사령관, 군용물손괴교사, 군기누설 등 혐의를 받는 김용대 전 드론작전사령관에 대한 선고도 함께 진행된다. 법원은 그동안 공공의 이익과 사회적 관심이 큰 사건에 한해 재판 중계를 허가해 왔다. 다만 이번 사건의 경우 국가안전보장과 직결된 사안으로, 판결 주문과 이유 일부가 공개되지 않거나 중계가 제한될 가능성이 있다는 점 등을 고려해 중계 신청을 받아들이지 않은 것으로 설명했다. 윤 전 대통령 등은 북한을 군사적으로 도발해 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 2024년 10월경 평양에 무인기를 투입하는 작전을 지시한 혐의를 받는다. 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난 4월 24일 군사 기밀 유출 우려 등으로 비공개로 열린 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 30년을 구형했다.  이어 특검팀은 김 전 장관에게 징역 25년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 여 전 사령관과 김 전 사령관에게는 각각 징역 20년, 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 윤 전 대통령 등이 단순 군사작전이라는 목적을 넘어 비상계엄 여건 조성을 위한 목적과 의도를 가지고 무인기 침투를 지시했고, 평양에 무인기가 추락해 군사적으로도 해를 끼쳤다고 봤다. pmk1459@newspim.com 2026-06-12 06:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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