김상욱 후보 "선당후사의 길 걸어온 송영길에 대해 합당하게 예우해야"

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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김상욱 더불어민주당 울산시장 후보는 22일 송영길 전 더불어민주당 대표의 복당에 대해 "공적의리를 지킨 동지의 귀환, 진정한 영웅의 귀환"이라고 밝혔다.

김 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "3년 전 2023년 4월 22일 송 전 대표가 파리에서 기자회견을 열고 당을 떠난 날"이라며 "당을 위해 먼저 짐을 내려놓는 선당후사의 결단이었다"고 회상했다.

김상욱 더불어민주당 울산시장 후보. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "다행히 법원은 모든 혐의에 무죄를 선고했고, 검찰도 상고를 포기하며 무죄가 최종 확정되었다"며 "민주당은 탈당 3년여 만에 복당을 공식 의결했다"고 설명했다.

김 후보는 "송 전 대표는 우리 민주당의 소중한 자산"이라며 "민주당은 민주당다울 때 비로소 빛이 난다"고 강조했다.

그는 "민주당답다는 것은 시민을 주인으로 받드는 민주주의를 수호하고, 더불어 함께 사는 대동세상을 지향하는 정체성을 굳건히 지키는 것"이라고 말했다.

김 후보는 "선당후사의 길을 걸어온 송영길 전 대표를 공적 의리와 동지의 정으로 합당하게 예우하여 주시길 간청드린다"며 "긴 세월 함께 싸워온 동지를 품을 줄 아는 어른다움은 우리 당을 더욱 품위있게 만들 것"이라고 촉구했다.

이어 "6월 3일 지방선거에서 범민주진영의 맏형으로써, 시민의 진정한 뜻이 분산되거나 왜곡되지 않는 선거연대를 선도하여 주십시오"라며 "단일화는 지는 싸움이 아니라, 이기는 방법"이라고 목소리를 높였다.

계속해서 김 후보는 "제 지역구인 남구 갑에 새롭게 공천받을 예정인 전태진 변호사는 제게도 우리 지역구민들에게도 아직은 낯선 분"이라며 "선거를 준비할 시간이 너무 촉박하다"고 토로했다.

그러면서 "동반 승리로 울산의 민주주의를 지킬 수 있게 우리 민주당의 더 많은 관심과 격려를 부탁드린다"며 "더불어민주당이 진정으로 시민을 주인으로 받들며, 시민의 이익을 지켜가고, 더불어 함께 사는 대동세상을 열어가도록 늘 대의, 공심, 진심을 챙기며 뚜벅뚜벅 걸어가겠다"고 다짐했다.

seo00@newspim.com