[모닝 리포트] 고환율에 흔들리는 통화정책…한은, 추가 긴축 압박 커진다

물가·가계부채·집값 이어 환율까지 금리 인상 신호

고환율발 수입물가 상승 우려에 시장 긴장 고조

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 최근 국내 채권시장이 급격한 금리 상승 압력을 받으면서 금융시장 전반에 긴장감이 높아지고 있다. 물가 상승과 원화 약세, 주택가격 반등, 가계부채 증가가 동시에 나타나면서 한국은행의 통화정책 기조가 예상보다 더 강경해질 수 있다는 우려가 확산되고 있기 때문이다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.06.08 dedanhi@newspim.com

유진투자증권은 8일 보고서를 통해 최근 금리 상승의 원인이 새로운 변수라기보다는 기존 위험요인들이 한꺼번에 강해지고 있다는 점에 주목했다. 김지나 채권 애널리스트는 한국은행이 그동안 강조해 온 물가 안정뿐 아니라 환율과 금융안정까지 동시에 고려해야 하는 상황에 직면하면서 긴축 기조가 장기화될 가능성을 제기했다.

실제로 5월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 3.1%를 기록하며 26개월 만에 가장 높은 수준을 나타냈다. 생활물가 상승률 역시 3.3%까지 올라 체감물가 부담이 확대되고 있음을 보여줬다. 물가 상승세가 단순히 에너지 가격 상승에 국한되지 않고 서비스와 생활필수품 전반으로 확산되고 있다는 점도 한국은행 입장에서는 부담 요인이다.

시장 참가자들이 특히 주목하는 부분은 환율이다. 한국은행은 지난 금융통화위원회에서 환율 움직임을 예의주시하겠다는 입장을 밝혔지만 원·달러 환율은 이후에도 상승세를 이어가고 있다. 정부의 구두 개입에도 불구하고 환율은 장중 1550원에 근접했으며, 역외시장(NDF)에서는 1560원을 넘어서는 수준까지 상승했다.

환율 상승의 배경에는 외국인 투자자들의 지속적인 국내 주식 매도와 글로벌 달러 강세가 자리하고 있다. 특히 외국인은 최근 20거래일 연속 순매도를 이어가며 원화 약세 압력을 키우고 있다. 여기에 미국 경제의 견조한 성장세와 중동 지역 지정학적 불확실성이 겹치면서 안전자산 선호 현상이 강화된 점도 달러 강세를 부추기고 있다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.06.08 dedanhi@newspim.com

문제는 고환율이 단순히 외환시장에만 영향을 미치는 것이 아니라는 점이다. 일반적으로 환율 상승은 2~3개월의 시차를 두고 수입물가를 끌어올리는 경향이 있다. 원유와 원자재, 식료품 등 해외 의존도가 높은 품목들의 가격 상승이 국내 소비자물가로 전이되기 때문이다.

이미 물가가 3%를 웃도는 상황에서 환율발 수입물가 상승 압력이 추가된다면 한국은행의 정책 선택지는 더욱 제한될 수밖에 없다. 기준금리 인상 폭을 확대하거나, 인상 속도를 높여 시장금리에 보다 강한 긴축 신호를 보내는 방식이 검토될 가능성이 커진다.

현재 시장에서는 연내 두 차례, 내년 한 차례 정도의 기준금리 인상을 예상하고 있지만 환율이 1500원대 초중반에서 장기간 고착화될 경우 추가 인상 시점이 앞당겨질 수 있다는 전망도 나오고 있다. 특히 환율 상승이 기대인플레이션을 자극할 경우 한국은행의 긴축 강도는 예상보다 더욱 강해질 수 있다는 분석이다.

채권시장 역시 우호적인 환경을 찾기 어려운 상황이다. 한국은행은 최근 시장금리 상승에 대해 특별한 안정화 조치가 필요한 단계는 아니라는 입장을 유지하고 있다. 통화긴축을 준비하는 과정에서 시장금리가 먼저 상승하는 것은 사실상 기준금리 인상과 유사한 효과를 내기 때문이다.

이 때문에 채권 투자자들은 단순히 금리 수준이 높아졌다는 이유만으로 매수에 나서기 어려운 상황에 직면하고 있다. 현재 시장을 둘러싼 핵심 변수인 경기, 환율, 물가, 부동산 모두가 금리 인상을 지지하는 방향으로 움직이고 있기 때문이다.

전문가들은 현재 채권금리가 과거 대비 상당한 캐리(이자수익) 매력을 확보하고 있지만, 금리 상승을 멈추게 할 결정적인 요인은 아직 보이지 않는다고 평가한다. 단기적으로 저가매수 수요가 유입될 수는 있으나 환율 안정과 물가 둔화가 확인되기 전까지는 금리의 추가 상승 가능성을 염두에 둘 필요가 있다는 조언이다.

시장의 관심은 물가보다도 환율에 쏠리고 있다. 물가와 가계부채, 부동산 가격이 이미 금리 인상을 정당화하고 있는 상황에서 환율마저 고공행진을 이어간다면 한국은행은 더욱 강한 긴축 카드를 선택할 수밖에 없기 때문이다. 당분간 채권시장은 기준금리 자체보다도 원·달러 환율의 향방에 더욱 민감하게 반응할 것으로 보인다.

dedanhi@newspim.com