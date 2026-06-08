한온시스템 미국 캐리 공장, 포드 Q1 인증 획득

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한온시스템은 미국 오하이오주 캐리 공장이 포드 자동차의 최고 등급 품질 인증인 'Q1 인증'을 획득했다고 8일 밝혔다.

포드는 품질, 납기, 제조 역량 등에서 우수한 성과를 거둔 공장에만 Q1 인증을 수여한다. 인증 유지를 위해서는 품질·제조 역량·보증·납기 등 핵심 지표에서 85점 이상을 유지하고 환경 기준을 충족해야 한다.

이번 인증으로 한온시스템은 전 세계 27개 공장에서 포드 Q1 인증을 보유하게 됐다. 포드는 캐리 공장을 방문해 인증 현판과 Q1 깃발을 전달했으며, 포드 공급업체 기술 지원팀과 미주 지역 및 캐리 공장 임직원들이 참석했다.

포드 Q1 인증서를 들고 있는 성호석 캐리 공장장(왼쪽부터)과 브랜디 스미스(Brandy smith) 포드 STA엔지니어, 브라이언 뱅크(Brian Bank) 포드 STA사이트 매니저 [사진=한온시스템]

성호석 캐리 공장장은 "포드를 핵심 파트너로 여기며 앞으로도 최고의 서비스를 제공하기 위해 지속적인 개선에 집중하겠다"고 말했다.

2017년 가동을 시작한 캐리 공장은 자동차용 공조 어셈블리를 주로 생산하며 미주 시장의 주요 거점 역할을 하고 있다. 한온시스템은 Q1 인증 획득으로 포드의 신규 비즈니스 입찰 시 우선 공급업체 지위를 부여받는다.

y2kid@newspim.com