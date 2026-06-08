윤준병·이성윤 의원, 송영길 공개 비판…"김관영 지원 발언 해당행위"

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"당 지키려는 건가, 흔들려는 건가"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 내 당권파로 분류되는 이성윤 의원(민주당 최고위원)과 윤준병 의원(민주당 전북도당위원장)이 송영길 의원을 향해 공개 비판에 나섰다.

이들은 송 의원이 6·3 지방선거 과정에서 김관영 무소속 전북지사 후보를 사실상 지원했다며 "중대한 해당행위"라고 주장했다.

윤준병 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

윤 의원은 8일 페이스북에서 "6·3 지방선거의 엄중한 전쟁 시기에 김관영 후보 구하기에 공개적으로 나서며 이적행위를 했던 송영길, 해당행위자가 아닌가"라고 비판했다.

이어 "민주당 대표 출마 후보군의 일원으로 거론되는 것조차 마음이 불편하다"고 밝혔다.

이성윤 의원도 지난 7일 페이스북에서 "선거 승리를 위해 선거 기간 내내 참았던 말을 선거가 끝난 뒤 하게 됐다"며 "송 의원이 전북지사 선거 공천 과정을 문제 삼으며 민주당 지도부를 비판하는 모습을 보고 많은 생각을 했다"고 말했다.

그는 "민주당을 지키려는 것인지, 당대표와 지도부를 흔들려는 것인가"라며 "전북에서 민주당 후보 승리를 위해 애쓰던 당원들에게 어떻게 들릴지 생각해 봤냐"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 이성윤 더불어민주당 의원 leehs@newspim.com

또 "송 의원이 선거 과정에서 '김관영도 결국 민주당 사람', '이재명 대통령이 선택한 인물'이라고 말하며 사실상 무소속 김관영 후보를 옹호한 것 아니냐"고 했다.

이 의원은 "무소속 후보가 어떤 사유와 과정을 거쳐 제명됐는지 정말 모르고 그런 발언을 한 것이냐, 아니면 알면서도 다른 목적이 있었던 것이냐"고 반문하며 "송 의원이 당대표로서 지방선거를 목전에 두고 광역단체장 후보의 금품 살포 행위가 있었다면, 지금처럼 말할 수 있는지 묻고 싶다"고 했다.

이어 "이번 지방선거 기간 내내 송 의원 발언 때문에 마음이 무겁고 힘들어한 당원들이 많았다. 송 의원의 일련의 언행은 무책임한 발언이고 중대한 해당행위"라며 "선당후사한다면 당원들에게 사과하라"고 촉구했다.

chogiza@newspim.com