[2026 민심 전북] 민주당 전북도당 "도민 선택에 감사…전북 대도약 실현"

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전북도지사·14개 시군 단체장 석권…원팀 체제 구축

윤준병 위원장 "도민 목소리 경청…성과로 보답할 것"

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 더불어민주당 전북특별자치도당 선거대책위원회가 6·3 지방선거 승리에 대한 감사의 뜻을 전하며 전북 발전을 위한 책임 있는 도정과 지방자치를 약속했다.

민주당 전북도당 선대위는 4일 전북도의회 브리핑룸에서 제9회 전국동시지방선거 승리 및 도민 지지 감사 기자회견을 개최했다.

민주당 전북도당 선대위가 4일 전북도의회 브리핑룸에서 지방선거 승리 및 도민 지지 감사 기자회견을 열고 기념촬영을 하고 있다[사진=민주당 전북도당] 2026.06.04 lbs0964@newspim.com

이날 회견에는 윤준병 총괄상임선대위원장과 이성윤 공동상임선대위원장을 비롯해 김의겸·박지원 국회의원 당선인, 이원택 전북도지사 당선인, 조지훈 전주시장 당선인, 김재준 군산시장 당선인, 최정호 익산시장 당선인 등 민주당 소속 당선인들이 참석했다.

민주당은 이번 지방선거에서 전북도지사 선거 승리와 함께 도내 14개 시·군 단체장 선거를 모두 석권하며 압도적인 지지를 받았다.

도당은 이번 결과가 민주당에 대한 도민 신뢰를 보여준 것으로 평가하며, 전북도와 14개 시·군이 이재명 정부와 협력할 수 있는 기반이 마련됐다는 점에서 의미가 크다고 강조했다.

윤준병 총괄상임선대위원장은 "이번 선거 결과는 더 큰 전북 발전과 도민 행복을 바라는 민심의 표현"이라며 "민주당 후보들에게 보내준 성원과 지지에 깊이 감사드린다"고 밝혔다.

이어 "이번 승리는 민주당 후보만의 승리가 아니라 전북의 대도약을 위해 현명한 선택을 해준 도민 모두의 승리"라며 "선거 과정에서 확인된 민심을 겸허히 받들고 지지 여부와 관계없이 모든 도민의 목소리를 소중히 경청하겠다"고 말했다.

또 "민주당 승리를 위해 함께 뛰어준 당원과 지지자들의 헌신에 감사드린다"며 "이제는 갈등과 경쟁을 넘어 전북 발전이라는 공동 목표를 향해 나아갈 때"라고 강조했다.

그러면서 "이재명 정부와 국회, 지방정부가 함께하는 원팀 체제를 통해 전북 대도약의 시대를 열어가겠다"며 "도민들에게 약속한 변화를 반드시 실천하고 성과로 보답하겠다"고 밝혔다.

한편 민주당 전북도당은 이번 지방선거에서 국회의원 2명, 광역단체장 1명, 기초단체장 14명, 도의원 42명(비례대표 포함), 기초의원 158명(비례대표 포함)을 배출했다.

lbs0964@newspim.com