[6·3 지선 전북] 민주당 전북지사 경선 논란...송영길 "도민 판단 존중·당력 분산 자제" 강조

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김관영 제명 절차 공정성 논란 제기와 도민 여론 존중론

전북 도지사 선거 과열 우려...평택 선거 집중 필요성 제언

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 송영길 전 더불어민주당 대표가 전북도지사 선거를 둘러싼 당내 갈등과 관련해 "심판과 평가는 겸허하게 도민들에게 맡겨야 한다"고 31일 밝혔다.

송 전 대표는 전날 유튜브 채널 '스픽스'에 출연해 지방선거 격전지에 대한 의견을 밝히며 "전북도민들은 민주당의 김관영 지사 제명 결정 과정에 문제가 있었다고 보고 분노하고 있다"며 이같이 말했다.

유튜브 스픽스 화면캡쳐[사진=김관영 캠프]2026.05.31 lbs0964@newspim.com

그는 "민주당이 전북도지사 선거에 당력을 집중하고 있는데, 오히려 힘을 모아야 할 곳은 국민의힘 후보 당선 가능성이 남아 있는 평택 선거구"라고 주장했다. 이어 "김관영 지사는 이재명 대통령이 선택한 인물로 결국 민주당 사람"이라며 "실수가 있었지만 이원택 후보 관련 사안은 공정하게 처리되지 않아 호남 민심의 반발을 불러왔다"고 분석했다.

또 "전북에는 김관영 후보를 지지하는 사람도, 이원택 후보를 지지하는 사람도 있다"며 "두 후보 지지자 모두 대통령과 민주당을 지지하는 사람들인데 내부 갈등을 벌일 이유가 없다"고 말했다.

송 전 대표는 2주 전 한 유튜브 방송에서도 "현직 도지사이자 지지율 1위인 인물을 하루 만에 제명한 것은 지나치게 가혹했다"며 "잘못은 있었지만 양형상 참작 사유가 적지 않았다"고 언급한 바 있다.

그는 "김 지사가 내란 사태 당시 신속히 불법성을 규탄하는 기자회견을 했고, 관련 고발 사건에서도 무혐의 처분을 받았다"며 "호남의 현직 도지사를 내란 동조 세력으로 몰아간 것은 납득하기 어려웠다"고 강조했다.

아울러 지난 5월 11일 MBN '시사스페셜 정운갑의 집중분석'에 출연해서도 "사건 발생 직후 충분한 해명 절차 없이 제명 조치를 한 것은 과도했다"고 지적했다.

특히 "이원택 후보 역시 유사한 사안으로 경찰 수사를 받고 있었지만 당시 참석자들에 대한 충분한 조사 없이 무혐의 처분이 내려졌다"고 주장하며 "이 같은 처리 과정이 전북도민 정서를 자극했다"고 평가했다.

lbs0964@newspim.com