김관영 "내란 의혹 '무혐의' 재확인…이원택 책임져야"

AI 핵심 요약beta
- 김관영 무소속 전북도지사 후보가 15일 특검 불기소 결정서를 공개하며 이원택 후보의 정치적 책임을 촉구했다.
- 특검은 청사 폐쇄·35사단 협조체계·준예산 지시 의혹 모두 지시나 협의가 없었다고 판단했다.
- 김 후보는 이 후보의 허위사실 유포 책임과 민주주의·민주당 가치 훼손을 지적하며 압도적 승리와 복당 의지를 밝혔다.
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허위사실 공방 격화 속 후보 사퇴론까지 제기
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 무소속 전북도지사 후보가 15일 내란 방조 의혹과 관련한 특검 불기소 결정서를 공개하며 이원택 후보의 정치적 책임을 촉구했다.
김 후보는 이날 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "특검의 불기소 결정서를 통해 이 후보가 제기한 의혹이 사실이 아니었음이 다시 확인됐다"며 "전북의 명예를 훼손한 거짓 선동은 종결돼야 한다"고 주장했다.
이번 특검 수사는 김제 시민의 고발로 시작됐으며 청사 폐쇄와 35사단 협조체계, 준예산 지시 여부 등 3개 사안이 쟁점이었다.
특검은 청사 폐쇄 의혹에 대해 "다른 지자체와 유사한 수준의 강화된 보안 조치였을 뿐 전면 통제나 폐쇄는 없었다"고 판단했다. 또 35사단 내 지역계엄사령부 운영 의혹과 관련해서도 "양 기관 간 협의 사실이 없었다"고 밝혔다.
준예산 편성 지시 의혹에 대해서도 "지시하거나 실행된 사실이 없다"고 명시했다.
김 후보는 "이 후보가 스스로 말한 기준대로라면 허위사실 유포 책임에서 자유로울 수 없다"며 "도민에게 책임 있는 입장을 밝혀야 한다"고 주장했다. 이어 "5·18 정신과 민주주의 가치를 훼손한 정치 공세였다"며 정치적 책임론도 제기했다.
또 "중앙당과 이 후보의 정치 행태가 민주당 가치와 공정성을 훼손했다"며 "압도적인 승리로 복당해 민주당 정상화와 공정 회복에 나서겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com