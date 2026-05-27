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[6·3 선거 D-7] '무소속' 김관영·한동훈 돌풍…정청래·장동혁 고민 '동병상련'

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  • 김관영 후보가 27일 전북지사 선거에서 민주당 이원택 후보와 오차범위 내 접전을 벌이고 있다.
  • 전북·부산에서 무소속 강세가 두드러지며 민주당·국민의힘 지도부의 리더십과 공천 기득권 구조에 대한 회의가 커지고 있다.
  • 한동훈 후보가 부산 북구갑 보궐선거에서 민주당 하정우 후보와 초접전을 벌이면서 양당 모두 선거 결과에 따른 책임론과 지도부 타격 가능성이 제기되고 있다.

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김관영, 무소속 출마 후 이원택과 오차범위 내 초접전
한동훈, 하정우와 접전...민주당·국민의힘 모두 골칫거리
무소속 후보 당선시 양당 지도부 책임론 불가피

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거·국회의원 재보궐선거에서 무소속으로 출마한 중량감 있는 후보들이 돌풍을 일으키며 여야 지도부의 고심이 깊어지고 있다.

더불어민주당의 컷오프(공천 배제)에 반발하며 전북지사 선거에 무소속으로 출마한 김관영 후보와 국민의힘 당대표였지만 제명된 후 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 무소속으로 출마한 한동훈 후보가 높은 지지세를 보이며 거대 양당 후보들을 위협하고 있다.

이원택 민주당 전북지사 후보(우)와 김관영 무소속 전북지사 후보 [사진=뉴스핌 DB]

◆ 김관영, 무소속 출마 후 이원택과 오차범위 내 초접전

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-7

27일 정치권에 따르면 최근 발표된 전북지사 여론조사 결과에서 김관영 무소속 후보와 이원택 민주당 후보는 오차범위 내에서 초접전을 벌이고 있다.

새전북신문 의뢰로 한길리서치가 지난 16~17일 무선 자동응답(ARS) 방식으로 진행한 여론조사에 따르면 김 후보 42.1%, 이 후보 40.5%를 기록했다.

CBS 의뢰로 한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 23~24일 무선 자동응답(ARS) 방식으로 진행한 여론조사에서도 김 후보 44.1%, 이 후보 40.0%로 집계됐다.

이종훈 정치평론가는 "몇 년 전부터 호남 지역에서 민주당이 기득권화된 것에 대해 불만을 갖는 유권자들이 많아졌다"며 "그렇다고 국민의힘을 찍을 수는 없으니 무소속 후보를 찍는 현상이 지자체장뿐만 아니라 기초·광역의원에서도 나타나고 있다"고 설명했다.

민주당의 텃밭으로 불리던 전북이 격전지로 떠오르자 민주당 지도부는 잇따라 전북을 찾아 지원 유세에 총력을 기울이고 있다.

정청래 민주당 대표는 지난 25일 오전 전북에서 중앙선거대책위원회의를 열고 "이재명 대통령도 민주당, 전북지사도 민주당, 국회의원도 민주당일 때 전북이 더 발전할 수 있다"며 "이 대통령을 좋아하고 지지하시면 민주당 후보 이원택을 뽑아달라"며 지지를 호소했다.

김 후보에 대한 맹공도 이어가고 있다. 한민수 대변인은 "전북의 최대 리스크는 '현금살포' 장본인 김관영"이라고 했고, 윤준병 전북도당위원장은 "명백한 범법행위를 자행했음에도 참회나 반성 없이 물타기를 하고 있다"며 김 후보를 비판했다.

반면 현역 지사로서 도정 운영 경험과 높은 지역 내 인지도를 갖춘 김 후보는 최근 전북에서 정 대표를 향한 민주당원들의 반감이 커지고 있다는 점을 적극 활용하고 있다.

이러한 흐름 속에서 당 안팎에서는 이번 전북지사 선거가 정 대표의 리더십을 평가하는 시험대가 될 것이라는 관측이 제기된다.

한 민주당 관계자는 "다른 지역에서 다 이겨도 결국 전북을 내어주면 8월 전당대회는 물거품이 된다"며 "연임을 노리고 있는 정 대표 입장에서는 부담이 상당할 것"이라고 설명했다.

박상병 정치평론가는 "김관영 후보는 전북에서 신뢰받는 정치인이다. 공천 과정 등에서 나타난 민주당 지도부 행태에 불만을 가진 당원들은 무소속인 김 후보를 찍을 것"이라며 "만약 김 후보가 전북지사에 당선된다면 정 대표의 당권 도전은 상당한 타격이 불가피하다"고 말했다.

하정우 더불어민주당 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보(우)와 한동훈 무소속 후보 [사진 = 뉴스핌 DB]

◆ 한동훈, 하정우와 접전...민주당·국민의힘 모두 깊어지는 고민

부산 북구갑 국회의원 보궐선거는 민주당과 국민의힘 지도부 모두에게 골칫거리로 떠오르고 있다.

최근 여론조사 결과에서 한동훈 후보가 하정우 민주당 후보와 접전을 벌이는 것으로 나타나면서 민주당은 물론 국민의힘 내부에서도 위기감이 고조되고 있다.

채널A가 리서치앤리서치에 의뢰해 지난 17~19일 무선전화 면접으로 진행한 여론조사에 따르면 한 후보 34.6%, 하 후보 32.9%로 집계됐다. 박민식 국민의힘 후보는 오차범위 밖에서 추격하고 있다.

세계일보 의뢰로 한국갤럽이 지난 21~22일 실시한 여론조사에서도 한 후보 36%, 하 후보 35%를 기록했다.

만약 한 후보가 당선될 경우, 장동혁 국민의힘 대표는 물론 청와대 (인공지능)AI미래기획수석을 영입해 후보로 내세웠던 정청래 대표 역시 책임론에서 자유로울 수 없게 된다.

박상병 정치평론가는 "한동훈 후보가 이기면 그것이 보수를 재건하라는 유권자의 명령이기 때문에 장동혁 국민의힘 체제에 빨간불이 켜질 수밖에 없다"며 "민주당 입장에서도 중도층 표심을 얻지 못한 것이 되기 때문에 정치적 악영향을 입게 될 것"이라고 말했다.

이종훈 정치평론가는 "정상적인 정당이라면 선거 때 어떻게든 외연 확대를 하려고 하고, 같은 보수 진영끼리 선거 연대를 할 텐데 지금 국민의힘 지도부는 기득권 유지를 더 중요하게 생각하는 것 같다"며 "한동훈 후보가 당선된다면 장 대표 리더십에 대한 타격은 불가피하다"고 설명했다.

기사의 모든 여론조사에 관한 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

jeongwon1026@newspim.com

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현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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