[6·3 지선 전북] 이원택 선대위, 송영길 전 대표 발언 정면 반박…"사실 왜곡·해당행위 책임져야"

김관영 비호 발언 비판과 징계 결정 정당성 강조

무소속 후보 지원성 발언 논란과 공개 해명 요구

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 민주당 전북도지사 후보 선대위가 31일 무소속 김관영 후보를 두둔한 송영길 전 더불어민주당 대표의 발언에 대해 "사실관계를 왜곡한 해당행위"라며 공개 해명을 요구했다.

이원택 선대위는 이날 입장문을 내고 "송 전 대표가 민주당의 정당한 징계 결정을 비판한 것은 당의 원칙과 민주주의 질서를 훼손하는 심각한 해당행위에 해당한다"고 주장했다.

이원택 민주당 전북도지사 후보[사진=뉴스핌DB] 2026.05.31 lbs0964@newspim.com

선대위는 특히 송 전 대표의 "김관영도 실수했고 이원택도 똑같이 실수했다, 김관영은 이재명 대통령이 선택한 사람, 누가 돼도 민주당 사람" 등의 발언을 문제 삼으며 "사실관계에 대한 중대한 왜곡이자 당원과 도민을 혼란에 빠뜨리는 무책임한 정치적 선동"이라고 비판했다.

이어 "이원택 후보 관련 식사비 대납 의혹과 김관영 후보의 현금 살포 의혹이 정말 같은 사안이라고 판단하는지, 그렇다면 그 근거가 무엇인지 밝혀야 한다"고 촉구했다.

또 "식사비 대납 의혹과 현금 살포 의혹은 법적 구성요건과 위법성, 선거에 미치는 영향 등이 서로 다른 사안"이라며 "아무런 설명 없이 두 사건을 동일시하며 당의 결정이 불공정했다고 주장하고 있다"고 지적했다.

선대위는 "김관영 후보는 민주당이 공식적으로 제명한 무소속 후보"라며 "그럼에도 '어차피 민주당 사람', '누가 돼도 민주당과 함께할 사람'이라고 말하는 것은 당의 징계 결정을 무력화하려는 것"이라고 주장했다.

특히 "김관영은 이재명 대통령이 선택한 사람"이라는 발언에 대해서도 "언제, 어떤 절차를 통해 대통령이 김 후보를 선택했다는 것인지 밝혀야 한다"며 "민주당의 공식 후보가 있는 상황에서 무소속 후보를 대통령의 선택으로 규정하는 것은 대통령과 당의 공식 결정에 혼란을 초래할 수 있다"고 비판했다.

선대위는 "민주당이 공식 결정한 후보보다 무소속 후보를 지원하는 것으로 해석될 수 있는 발언을 반복하면서도 정치적 파장에 대한 책임 의식은 보이지 않는다"며 "송 전 대표는 지금이라도 자신의 발언 근거와 해당행위 논란에 대한 책임 있는 입장을 밝혀야 한다"고 요구했다.

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