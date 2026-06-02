[오늘의 국회일정] 주요 정당 - 6월 2일

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당·국민의힘·조국혁신당·개혁신당이 2일 전국 동시 유세 일정을 진행했다
- 여야 선대위원장들은 수도권·지방 곳곳서 후보 지원유세와 투표 참여 호소에 집중했다
- 개혁신당은 이준석·천하람 체제로 서울·경기 대규모 거리유세와 미디어 인터뷰를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆더불어민주당
*정청래 총괄상임선대위원장
12:00 최승준 강원 정선군수 후보 지원유세 및 정선 아리랑시장 방문 / 조은공인중개사사무소 앞
13:30 우상호 강원특별자치도지사 후보·박선규 강원 영월군수 후보 지원유세 / 약사세요약국 앞
16:40 대국민 투표 호소 기자회견 / 국회 본관 당대표회의실
18:10 추미애 경기도지사 후보·현근택 경기 용인시장 후보 지원유세 / 국제캐리어 앞 교차로
20:00 정원오 서울특별시장 후보 집중유세 / 청계광장
*한병도 공동상임선대위원장
08:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
11:30 이원택 전북도지사 후보 익산시 노인종합복지관 방문 / 익산시노인종합복지관
13:30 이원택 전북도지사 후보 기자회견 / 전북도의회 브리핑룸
15:20 이원택 전북도지사 후보 현대자동차 전주공장 출근 유세 / 현대차전주공장정문
16:20 이원택 전북도지사 후보 전주혁신도시 상가방문 지원유세 / NH농협은행전북혁신도시지점
17:30 이원택 전북도지사 후보 퇴근길 인사 지원유세 / 국립한국농수산대학교 앞 사거리
19:30 이원택 전북도지사 후보, 조지훈 전주시장후보 합동 유세 / 풍남문광장
◆국민의힘
*장동혁 상임선거대책위원장
07:00 구로디지털단지역 출근인사 / 구로디지털단지역 6번 출구
08:00 대국민 호소문 발표 / 중앙당사 지하1층 다목적홀
10:30 청양 유세 / 청양축협 앞
11:00 청양 도보인사 및 대국민 투표참여 호소 / 청양 재래시장
13:20 공주 순회 유세 및 대국민 투표참여 호소 / 최원철 공주시장후보 선거사무소 앞
15:20 당진 유세 및 대국민 투표참여 호소 / 이손치과병원 앞
18:00 화성 유세 및 시민·상인 인사 / 병점 중심상가 사거리
20:30 충남 파이널 유세 / 천안 신세계백화점 앞 아라리오광장
*송언석 공동선거대책위원장
09:30 2030 청년 투표참여 호소문 발표 / 국회 본관 228호
14:00 추경호 대구광역시장 후보 팔달신시장 집중 유세 / 팔달신시장 북문 입구
16:20 박민식 부산 북구갑 국회의원 후보 집중 유세 / 배스킨라빈스31 부산구포점
18:20 한경호 경남 진주시장 후보 자유시장 피날레 유세 / 진주자유시장 사거리
19:30 박완수 경남도지사 후보 창원상남 피날레 유세 / 창원 상남동 분수광장
◆조국혁신당
*서왕진 상임선대위원장
08:00 이윤행 후보 출근길 인사 / 함평
10:00 김덕수, 최승현, 김철민, 최현호 후보 지원유세 / 나주
19:30 집중유세 / 평택아트센터사거리
◆개혁신당
*이준석 총괄선대위원장
07:00 동탄IC 출근길인사 / 경기 화성시 동탄구 중동
11:30 삼성전자 H2 앞 유세 / 경기 화성시 병점구 삼성전자로 1
14:00 숭실대 캠퍼스 유세 / 서울 동작구 상도로 369
19:00 동탄 롯데백화점 맞은편 광장 집중유세 / 경기 화성시 동탄구 동탄대로시범길271
*천하람 공동선대위원장
07:30 김정철 서울시장 후보 지원유세 / 롯데월드몰 앞
08:45 김정철 서울시장 후보 지원유세 / 선릉역 10번 출구 앞
10:00 김정철 서울시장 후보 지원유세 / 고속터미널역 8-2번출구 앞
12:00 김정철 서울시장 후보 지원유세 / 숭실대 한경직기념관 앞 분수
13:30 김정철 서울시장 후보 지원유세 / 노량진역 1번출구 앞
15:00 김정철 서울시장 후보 지원유세 / 용산역 1번출구 앞
17:00 김정철 서울시장 후보 지원유세 / 이수역 14번출구 앞
17:30 김정철 서울시장 후보 지원유세 / 서울대입구역 3번출구 앞
18:20 여수MBC <라디오전망대> 전화인터뷰
19:00 김정철 서울시장 후보 지원유세 / 장승배기역 1번출구 앞
20:00 김정철 서울시장 후보 피날레유세 / 사당역 10번출구 앞
*이주영 공동선대위원장
11:30 조응천 경기도지사 후보 지원유세 / 판교유스페이스광장
14:00 조응천 경기도지사 후보 지원유세 / 보정동 카페거리 맛찬들왕소금구이
16:00 조응천 경기도지사 후보 지원유세 / 관고전통시장 GATE1 앞
19:00 조응천 경기도지사 후보 피날레 유세 / 화동농협 송라지점 앞
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