[오늘날씨] 서울 한낮 33도 '무더위'…남부지방 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 2일 서울 33도 등 무더위와 남부 강한 비를 예보했다
- 전라도·경남·제주도는 오전까지 30~80㎜ 비가 내린 뒤 그치겠다
- 전 권역 미세먼지는 좋음 수준이며 바다 물결은 0.5~2.5m로 일겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 화요일인 2일은 서울 낮 최고기온이 33도까지 올라 무더위가 예상된다. 전라도, 경남, 제주도 등 남부지방에는 강한 비가 내릴 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 일본 동쪽 해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 제주도를 포함한 남해안은 제주도부근에 위치한 기압골의 영향을 받다가 차차 벗어나겠다.
수도권과 강원도, 충청북부지역은 대체로 구름이 많겠고 그 밖의 지역은 대체로 흐리겠다. 전라도, 경남, 제주도는 오전까지 비가 내린 뒤 그치겠다.
예상 강수량은 제주도, 남해안 30~80mm (많은 곳 100mm이상), 전남, 경남내륙 10~30mm, 전북 : 5mm 내외다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 18도 ▲인천 17도 ▲수원 18도 ▲춘천 15도 ▲강릉 17도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 20도 ▲광주 19도 ▲대구 20도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 20도다.
최고기온은 ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 32도 ▲강릉 29도 ▲청주 32도 ▲대전 31도 ▲전주 30도 ▲광주 29도 ▲대구 27도 ▲부산 24도 ▲울산 25도 ▲제주 24도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com