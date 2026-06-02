삼진제약, 저함량 치매약 '뉴토인정 3mg' 출시

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고령·저체중 환자 겨냥

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼진제약이 초기 투여 부작용 부담을 낮춘 저함량 알츠하이머 치매 치료제를 출시하며 환자 맞춤형 치료 옵션 강화에 나섰다.

삼진제약은 도네페질염산염 성분 알츠하이머 치매 치료제 '뉴토인정 3mg'을 신규 출시했다고 밝혔다. 이번 제품은 기존 5mg·10mg·23mg에 이어 추가된 네 번째 용량으로, 저용량부터 단계적으로 증량하는 '적정 요법(Titration)'에 최적화된 제형이다.

뉴토인3mg 제품 이미지 [사진=삼진제약]

도네페질 성분 치매 치료제는 초기 투여 시 구역·구토 등 소화기계 이상반응이 나타나는 사례가 적지 않아, 임상 현장에서는 저용량으로 시작한 뒤 점진적으로 용량을 높이는 방식이 권장된다. 실제 임상 연구에서도 도네페질 3mg 투여군은 기존 5mg 투여군 대비 초기 이상반응 발현율이 낮은 것으로 알려져 있다.

최근 개정된 건강보험 급여 기준도 이번 저용량 제품 출시 배경으로 꼽힌다. 이에 따라 BMI 18.5kg/㎡ 미만 저체중 환자나 부작용에 민감한 85세 이상 고령 환자에게도 3mg 용량 지속 투여가 가능해졌다. 기존에는 5mg 정제를 절반으로 나눠 복용해야 했던 만큼 조제 편의성과 투약 안정성 개선 효과도 기대된다.

삼진제약은 그동안 치매 환자의 복약 편의성 확대를 위해 다양한 제형을 선보여왔다. 표준 용량인 '뉴토인정 5mg·10mg'과 중등도·중증 환자를 위한 '뉴토인정 23mg' 외에도 물 없이 복용 가능한 '뉴토인 구강붕해필름(ODF)' 등을 출시하며 제품군을 확대해왔다.

김상진 삼진제약 사장은 "진료 현장의 니즈를 반영해 환자 중심의 치료와 복약 편의성을 꾸준히 고민해왔다"며 "뉴토인정 3mg이 환자 특성에 맞는 맞춤형 치료 옵션으로 삶의 질 향상에 기여하길 기대한다"고 말했다.

sykim@newspim.com