[로펌이슈] 지평, 송현탁 전 부산지검 동부지청 검사 영입…기업·금융형사 역량 강화

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 지평이 기업형사와 금융범죄 분야 대응 역량 강화를 위해 송현탁 전 부산지방검찰청 동부지청 검사(사법연수원 44기)를 영입했다고 2일 밝혔다.

송 변호사는 약 11년간 검사로 재직하며 대구지방검찰청, 수원지방검찰청 공공수사부, 서울동부지방검찰청 기업·노동범죄전담부, 부산지검 동부지청 금융·경제범죄전담부 등 주요 보직을 두루 거쳤다.

송현탁 변호사. [사진=지평]

특히 국가기간산업과 대기업이 밀집한 수원과 부산 지역에서 기업 형사사건과 산업재해 사건을 전담했으며, 금융기관 임직원 금품비리 사건, 총선 선거캠프 관계자 기부행위 사건, 전직 국회의원 뇌물수수 사건 등 공공수사와 반부패 사건을 담당하며 다양한 수사 경험을 쌓았다.

송 변호사는 앞으로 지평 형사그룹에서 기업·노동·금융·공공수사 분야를 중심으로 형사사건 자문과 대응 업무를 수행할 예정이다.

박정수 지평 형사그룹장은 "송현탁 변호사의 합류로 기업형사와 금융형사, 공공수사 분야 대응 역량이 한층 강화될 것으로 기대한다"며 "송 변호사의 다양한 실무 경험을 바탕으로 고객들에게 보다 실질적이고 전략적인 형사 대응 서비스를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 지평 형사그룹은 법원·검찰·경찰 출신 전문가들로 구성돼 중대재해대응센터, 금융증권형사대응센터, 조세재정형사대응센터, 디지털포렌식센터, 가상자산 형사대응 태스크포스(TF) 등 전문 조직을 운영하고 있다.

abc123@newspim.com