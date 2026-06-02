몽베스트, 세이브더칠드런과 물품 후원 전달식 진행

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세이브더칠드런 본사에서 전달식 개최하며 식사 지원사업 후원

생수 5만5천여 병 후원

새움센터에도 생수 1000병 추가 지원



[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 몽베스트는 지난 5월 29일 서울 마포구 세이브더칠드런 본부에서 물품 후원 전달식을 열고 저소득가정 아동 식사 지원사업을 위한 생수를 전달했다고 밝혔다.

[이미지=몽베스트] (왼쪽) 한국청정음료 김수환 상무, (오른쪽) 세이브더칠드런 김희권 ESG사업부문장이 물품 후원 전달식에서 기념촬영을 하고 있다.

이번 전달식에는 한국청정음료 김수환 상무와 세이브더칠드런 김희권 ESG사업부문장 등이 참석했다.

몽베스트는 이번 후원을 통해 '몽베스트 생수 330ml' 5만4400병을 기부한다. 후원 물품은 세이브더칠드런이 운영하는 식사 지원사업 10개 센터에 정기적으로 제공될 예정이다.

회사 측은 아동들이 일상에서 안전하고 깨끗한 식수를 이용할 수 있도록 지원하기 위해 이번 후원을 진행했다고 설명했다.

이와 함께 몽베스트는 취약계층 아동 지원 시설인 세이브더칠드런 새움센터에도 생수 1000병을 추가로 후원할 계획이다.

몽베스트 관계자는 "아동 지원을 위한 물품 후원 활동을 지속적으로 이어갈 계획"이라고 말했다.

[이미지=몽베스트]

whitss@newspim.com