종근당, 위식도 역류질환 치료제 '에소듀오미니' 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장기 복용 환자 복용 편의성 개선

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당이 위식도 역류질환 치료제 '에소듀오'의 소형 제형 제품을 출시하며 복용 편의성 강화에 나섰다.

종근당은 위식도 역류질환 치료제 '에소듀오미니'를 출시했다고 2일 밝혔다. 이번 제품은 기존 '에소듀오에스' 대비 제형 크기를 줄인 것이 특징으로, 장기 복용 환자들의 복약 부담 완화에 초점을 맞췄다.

종근당 에소듀오미니 제품 이미지 [사진=종근당]

위식도 역류질환은 재발이 잦아 장기간 약물 복용이 필요한 경우가 많다. 이에 따라 알약 크기에 대한 환자들의 물리적 거부감을 낮추고 복약 순응도를 높이는 것이 치료 지속성 측면에서 중요한 요소로 꼽힌다.

에소듀오미니는 기존 에소듀오에스 20/700mg과 의약품 동등성을 입증받았다. 주성분인 에스오메프라졸과 탄산수소나트륨 함량을 절반 수준으로 줄여 제형 크기를 축소했다.

에소듀오는 프로톤펌프억제제(PPI)인 에스오메프라졸과 제산제인 탄산수소나트륨을 결합한 복합제다. 탄산수소나트륨이 위 내 산도를 빠르게 낮춰 산성 환경에서 에스오메프라졸 성분이 분해되는 것을 방지하는 방식이다. 이를 통해 단일제 대비 약효 발현 속도를 높였으며, 복용 후 30분 내 최고 혈중 농도에 도달해 위식도 역류질환 증상을 빠르게 완화하는 것이 특징이다.

종근당은 이번 신제품 출시를 통해 에소듀오 브랜드 라인업을 확대하고 소화기계 치료제 시장 내 경쟁력을 강화할 계획이다.

종근당 관계자는 "에소듀오미니는 빠른 증상 개선과 복용 편의성 확대라는 시장 수요를 반영한 제품"이라며 "에소듀오 브랜드 시너지를 바탕으로 소화기계 질환 치료제 시장을 더욱 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com