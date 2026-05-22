[6·3 지선] 윤준병 의원 "조국혁신당, 노선 없는 민주당 팔기 그만하라"

AI 핵심 요약beta
- 윤준병 더불어민주당 의원은 22일 조국혁신당의 민주당 '팔이'를 중단하라며 비판했다.
- 윤 의원은 조국혁신당이 대안정당을 자처하면서도 민주당과의 합당을 시사해 도민들을 기만하고 있다고 지적했다.
- 또 민주당 검증에서 탈락한 인물들을 조국혁신당이 공천했다며 전북도민 자존심을 짓밟는 행위라고 규정했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 윤준병 더불어민주당 의원은 22일 조국혁신당을 겨냥해 "노선 없는 더불어민주당 팔기는 그만하라"라고 직격했다.
윤 의원은 이날 페이스북을 통해 "6·3 지방선거 공식 선거운동 이틀차 조국혁신당이 보여주는 행태는 참으로 씁쓸하다"며 이같이 밝혔다.
윤 의원은 "지방선거판에서 민주당의 일당 독점을 깨는 대안정당이 되겠다며 표를 호소하면서 정작 조국 당대표는 자신이 더 민주당 스타일이라며 합당 군불을 피우고 있다"고 지적했다.
윤 의원은 "전북의 발전과 건강한 견제를 위해 소중한 한 표를 고민하는 도민들의 마음을 이렇게 철저히 기만해도 되느냐"고 주장했다.
또 "더욱 기가 막힌 것은 후보들의 면면"이라며 "민주당의 도덕적·정책적 검증 과정에서 탈락한 인물들을 부끄러움 없이 후보로 공천해놓고 어떻게 감히 민주당 견제를 논하고 민주당과의 합당을 입에 올릴 수 있느냐"고 꼬집었다.
윤 의원은 "이는 우리 전북도민과 정읍·고창 주민들의 자존심을 짓밟는 행위이자 공당으로서의 최소한의 도리마저 저버리는 행위가 아닐 수 없다"고 비판했다.
그러면서 "정치는 말과 행동이 같아야 한다"며 "민주당의 정체성이자 심장인 전북에서 민주당은 이재명 정부의 성공과 전북 대도약의 새 시대에 앞장서겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com