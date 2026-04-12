민주, 울산 남갑 보선에 "울산 출신 인재 접촉중"

조승래 "결과 곧 공개…기대하셔도 좋다"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 김상욱 의원의 울산시장 출마로 공석이 될 울산 남갑 국회의원 보궐선거와 관련해 울산 출신 인재를 영입해 후보로 내세우는 방안을 추진 중이라고 밝혔다.

조승래 민주당 사무총장은 12일 국회에서 열린 기자간담회에서 "우선 저희는 울산 지역 재보궐 후보를 먼저 정리할 생각"이라며 "울산 출신의 유능한 인재를 발굴해 현재 접촉 중이고, 영입을 진행하고 있다"고 했다.

조승래 더불어민주당 사무총장. [사진=뉴스핌 DB]

조 사무총장은 "그 결과는 조만간 공개하게 될 것"이라며 "기대하셔도 좋을 것"이라고 했다.

그는 부산·울산·경남 단체장 선거에서 범여권 후보 단일화 필요성을 두고는 "지역 차원에서 얘기가 있는 것 같다"며 "중앙당 차원에서 조율된 논의가 있는 것은 아니다"라고 말했다.

울산 남갑은 김상욱 의원의 지역구로, 김 의원이 이번 6·3 지방선거에서 울산시장 후보로 공천되면서 해당 지역구의 보궐선거 실시가 사실상 확정됐다.

현재 여권에서는 울산 남갑 보궐선거 후보로 전은수 청와대 대변인이 유력하게 거론되고 있다. 전 대변인은 부산 출신이지만 울산에서 고등학교를 졸업했으며, 교사로 근무한 뒤 울산에서 변호사로 활동해 왔다. 이후 2024년 총선에서 더불어민주당 소속으로 울산 남갑에 출마해 국민의힘 김상욱 의원과 맞붙었으나, 당시 42.69%의 득표율로 고배를 마셨다.

조 사무총장은 하정우 청와대 AI미래기획수석의 부산 북갑 출마설과 관련해서도 "울산에서 새로운 인재를 영입해 후보로 하려는 것과 하 수석을 영입해 후보로 내려는 것은 다 같은 이유이고 같은 맥락"이라고 설명했다.

그는 "우리가 갖고 있는 가장 최선·최적의 카드, 최적·최선의 후보를 만들기 위해서 숙고 과정에 있고, 그런 점에서 울산의 영입 인사와 하 수석도 그런 맥락으로 저희가 검토하고 있다"며 "그렇게 요구하고 있고, 후보로 내세우기 위해 계속 노력하고 있다"고 말했다.

chogiza@newspim.com