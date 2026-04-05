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與 지방 선거 슬로건은 '대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부'

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내란 종식·국민통합 이루는 완전한 정상화 계기
李 정부 최고 파트너는 일 잘하는 여당 지방정부

[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거 슬로건으로 '대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부'를 선정했다.

지방선거기획단장인 조승래 사무총장은 5일 국회에서 가진 기자회견에서 "이번 선거는 내란의 완전한 종식과 국민 통합을 이루는 진정한 의미의 국가 정상화 계기가 돼야 한다"며 이 같은 선거 슬로건을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 조승래 더불어민주당 사무총장이 3일 오전 서울 영등포구 더불어민주당 중앙당사에서 열린 중앙당 공천관리위원회 제13차 회의에 참석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.04.03 mironj19@newspim.com

조 사무총장은 "이번 지방선거는 반헌법적이고 비민주적인 윤석열 전 대통령의 내란 시도를 위대한 국민 여러분께서 빛의 혁명으로 저지해 치러지는 조기 대선 후 정확히 1년 뒤에 치러지는 중요한 선거"라며 "윤 전 대통령은 탄핵됐지만 내란은 완전히 끝나지 않았다"고 지적했다.

그는 "내란 동조를 넘어 옹호하기에 급급했던 국민의힘은 말로만 사과를 할 뿐, 윤어게인 공천 논란 등 공천 관련 자중지란을 벌이며 민생을 외면하고 무능 무책임한 태도로 내란 잔존 세력을 방관하고 있다"고 비판했다.

그는 슬로건의 의미에 대해 "내란 완전 종식과 국격 회복에 대한 국민 여러분의 염원을 담아 슬로건을 정했다"며 "이재명 정부의 최고이자 최선의 파트너는 내란 옹호 세력을 끊어내지도 못하고 내부 분열과 반목을 거듭하는 무능하고 무책임한 야당 지방정부가 아닌 중앙정부와 한 팀으로 일할 준비가 된 일 잘하는 여당 지방정부"라고 설명했다.

민주당은 시각·청각·온라인 캠페인의 구체적인 방향을 공개했다. 시각 부문에서는 당 고유 색상인 파랑에 오로라 이미지를 결합한 '빛의 혁명'을 주요 그래픽 모티브로 설정해 지난 대통령 선거와의 연속성을 강조할 방침이다.

푸른 오로라를 모티브로 후보 포스터와 명함 등을 제작할 예정이다. 민주당의 상징색인 파란색과 '빛의 혁명'을 상징하는 오로라를 모티브로 삼았다는 것이다. 아울러 유세곡은 21대 유세곡과 지역 상징곡, 후크송 등을 다양하게 활용할 방침이다.

한편 조 총장은 이날 후보자 선전물에서 대선 전 이재명 대통령과 찍은 사진·영상 등을 사용하는 걸 금지한 공문에 대해 일각에서 반발하자 "언론이나 혹은 야당 입장에서 보면 대통령이 선거에 개입한 거 아닌가라고 오인돼 불필요한 논쟁이 생길 수 있어서 사진·영상을 사용할 때는 명확한 기준을 갖고 사용하라고 공문을 낸 것"이라고 설명했다.

강득구 최고위원은 이날 자신의 페이스북 페이지에서 "취임 이전에 찍은 사진이 어떻게 현직 대통령의 당무 개입이 되느냐"며 "당 대표 시절의 활동 사진은 후보들이 당과 함께 걸어온 역사이자 당 정체성의 증거"라고 비판했다.

leejc@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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