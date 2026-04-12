민주 "정청래, 이번주 하정우 만나 출마 요청…전재수 후임 적임자"

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"하정우 영입, 8부 능선 정도는 넘어"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 조승래 사무총장은 12일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 출마설이 제기되는 하정우 청와대 AI미래기획수석에 대해 "최선을 다해 영입하기 위해 노력하고 있다"고 밝혔다.

조 사무총장은 이날 국회 본관에서 기자간담회를 열고 "대한민국 전체를 위해서도 그렇고, 부산의 미래를 상징할 수 있는 좋은 인재라고 생각한다"며 이같이 말했다.

하정우 대통령비서실 AI미래기획수석비서관 [사진=뉴스핌 DB]

'이연희 전략기획위원장이 언론 인터뷰에서 하 수석의 출마 가능성이 8부 능선이 넘었다고 했다'는 질문을 받자 조 사무총장은 "과거보다 (얘기가) 진전된 상황인 것은 맞다"고 했다.

그러면서 "(남은) 2부 능선을 넘기 위한 추가적인 노력이 필요하다"고 말했다.

앞서 민주당 전략기획위원장인 이연희 의원이 이날 KBS1 '일요진단 라이브' 인터뷰에서 하 수석 영입에 대해 "8부 능선 정도는 넘지 않았을까 생각한다"고 말했다.

이 의원은 이날 간담회에서도 "(하 수석을) 사무총장과 중진의원들이 만났고, 이번 주 정청래 대표도 만나 출마를 요청할 계획"이라며 "(하 수석이) 처음에 완강하게 고사했는데 접촉 과정에서 수용성이 넓어졌다는 얘기를 들었다. 대표가 요청하면 큰 결단이 있지 않을까 기대한다"고 했다.

'한동훈 전 국민의힘 대표의 부산 북구갑 출마설이 있다'는 질문에 조 사무총장은 "빈집 털러 다니는 것인지 모르겠는데 무소속이니 여기저기 다닐 것"이라며 "우리가 통제할 수 없는 변수는 중요하지 않고, 전재수 의원(부산 북구갑)의 후임자로 하 수석을 가장 적임자로 판단한다"고 답했다.

이어 "국민의힘 후보가 누가 나오는지, 한 전 대표가 무소속 출마하는지는 고민할 사항이 아니다"라고 했다.

chogiza@newspim.com