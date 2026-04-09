정청래 "하정우는 당이 필요로 하는 인재"…부산 보선 출마설 언급

AI 핵심 요약beta
- 정청래 더불어민주당 대표가 9일 하정우 AI미래기획수석의 부산 출마설에 대해 당에서 필요하다고 말했다.
- 정 대표는 여수 서시장에서 하 수석이 국민에게 희망과 미래 비전을 보여줄 인재라고 평가했다.
- 이재명 대통령은 하 수석에게 출마 자제를 당부하며 농담으로 작업 들어오지 말라고 말했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 9일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 출마설이 불거진 하정우 청와대 AI미래기획수석과 관련해 "당에서는 그만큼 더 필요 인재라고 말하겠다"고 말했다.
정 대표는 이날 여수 서시장에서 민생현장 방문 중 기자들과 만나 "이 대통령이 농담으로 당의 그런 요청 넘어가지 말라고 하셨으니 저도 농담으로 말하겠다"며 "얼마나 소중하고 가치가 있는 분이면 당에서 요청하겠나"라고 했다.
정 대표는 "하 수석이 국민들에게 굉장히 희망과 미래 비전 보여줄 적임자이기 때문에 이 대통령이 그렇게 말한 거 같다"고 했다.
앞서 이재명 대통령은 하 수석에게 "하GPT(하 수석의 별명), 요새 할 일이 많은데 누가 작업 들어오는 것 같다"며 "작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다"고 말했다. 하 수석의 출마를 자제하라는 뜻으로 해석된다.
하 수석은 이 대통령이 부산 출마설을 간접적으로 거론하자 "그러니까 말입니다"라며 웃음으로 답했다. 그러면서 "할 일에 집중하겠다"며 출마설을 부인했다.
chogiza@newspim.com