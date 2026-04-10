코스콤, 디지털사업본부장 출신 김성환 전무이사에

AI 핵심 요약beta
- 코스콤은 8일 임시 주주총회에서 김성환 전무이사를 선임했다.
- 김성환은 경희대 경제학 석사 출신으로 2000년 코스콤 입사했다.
- 디지털사업본부장 시절 금융클라우드 안정화 등을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스콤은 지난 8일 임시 주주총회를 열고 김성환 신임 전무이사를 선임했다고 10일 밝혔다.
김성환 신임 전무이사(1967년생)는 경복고등학교와 경희대학교 경제학과를 졸업하고 동 대학원에서 경제학 석사 학위를 취득했다. 현대그룹과 고려증권을 거쳐 2000년 코스콤에 입사했다.
이후 고객만족팀장, 정보매체사업팀장, 법무팀장 등 주요 보직을 거쳤으며 대외협력부서장과 경영기획부서장을 역임했다. 최근까지 디지털사업본부 본부장(상무)으로 재직했으며 모회사인 한국거래소(KRX)의 정보보호최고책임자(CISO)를 수행했다.
디지털사업본부장 재임 시절에는 금융클라우드 안정화, 마이데이터 중계 인프라 조성, 토큰증권(STO) 공동플랫폼 개발 등을 추진했다.
코스콤은 이번 전무이사 선임과 함께 상무 및 본부장급 승진 인사도 단행했다. 창사 50주년을 1년여 앞둔 시점에서 조직 재정비에 나선다는 방침이다.
다음은 김성환 코스콤 전무이사 약력이다.
◇ 김성환 전무이사(1967년생)
▲학력
경희대학교 경제학과
경희대학교 대학원 경제학 석사
▲경력
현대그룹 입사(1993)
고려증권 입사(1994)
코스콤 입사(2000)
고객만족팀장(2011)
정보매체사업팀장(2012)
정보콘텐츠팀장(2014)
금융상품기획팀장(2016)
법무팀장(2016)
대외협력부서장(2018)
경영기획부서장(2020)
디지털사업본부장 상무(2021)
한국거래소 정보보호최고책임자(2025)
現 코스콤 전무이사(2026.4)
dconnect@newspim.com