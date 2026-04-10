코스콤, 디지털사업본부장 출신 김성환 전무이사에

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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스콤은 지난 8일 임시 주주총회를 열고 김성환 신임 전무이사를 선임했다고 10일 밝혔다.

김성환 신임 전무이사(1967년생)는 경복고등학교와 경희대학교 경제학과를 졸업하고 동 대학원에서 경제학 석사 학위를 취득했다. 현대그룹과 고려증권을 거쳐 2000년 코스콤에 입사했다.

이후 고객만족팀장, 정보매체사업팀장, 법무팀장 등 주요 보직을 거쳤으며 대외협력부서장과 경영기획부서장을 역임했다. 최근까지 디지털사업본부 본부장(상무)으로 재직했으며 모회사인 한국거래소(KRX)의 정보보호최고책임자(CISO)를 수행했다.

김성환 코스콤 신임 전무이사. [사진=코스콤]

디지털사업본부장 재임 시절에는 금융클라우드 안정화, 마이데이터 중계 인프라 조성, 토큰증권(STO) 공동플랫폼 개발 등을 추진했다.

코스콤은 이번 전무이사 선임과 함께 상무 및 본부장급 승진 인사도 단행했다. 창사 50주년을 1년여 앞둔 시점에서 조직 재정비에 나선다는 방침이다.

다음은 김성환 코스콤 전무이사 약력이다.

◇ 김성환 전무이사(1967년생)

▲학력

경희대학교 경제학과

경희대학교 대학원 경제학 석사

▲경력

현대그룹 입사(1993)

고려증권 입사(1994)

코스콤 입사(2000)

고객만족팀장(2011)

정보매체사업팀장(2012)

정보콘텐츠팀장(2014)

금융상품기획팀장(2016)

법무팀장(2016)

대외협력부서장(2018)

경영기획부서장(2020)

디지털사업본부장 상무(2021)

한국거래소 정보보호최고책임자(2025)

現 코스콤 전무이사(2026.4)

dconnect@newspim.com