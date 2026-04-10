사관학교 '통합 카드' 꺼낸 국방부… 'AI 전장' 대비 장교 양성체계 '대수술'

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KIDA 정책토론회 개최… 학령인구 급감·첨단전장 대응 '이중 압박'

AI·드론·우주 교육 통합…시설·교수진 공동 활용

美·캐나다 등 7개국 비교…"합동형 장교로 전환해야"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 학령인구 감소와 인공지능(AI) 중심 전장 환경 변화에 대응하기 위해 육·해·공군 및 해병대 사관학교를 통합하는 방안을 본격 검토하고 나섰다.

한국국방연구원(KIDA)은 10일 서울 국방컨벤션에서 국방부, 각 군 사관학교 교직원·생도 등이 참석한 가운데 '미래 국방환경 변화에 대응하는 사관학교 통합 추진방안' 정책토론회를 열고, 관련 연구 중간 결과를 공개했다. 이번 연구는 국방부가 발주한 정책과제로, 장교 양성체계 전반을 재설계하는 성격을 띤다.

현재 육군사관학교(화랑대), 해군사관학교(진해), 공군사관학교(청주) 등 각 군 사관학교는 독립적으로 운영되지만, 저출산에 따른 학령인구 감소가 구조적 위기로 작용하고 있다. 통계청에 따르면, 2025년 기준 18세 인구는 약 43만 명으로 2010년(65만 명) 대비 30% 이상 감소했다.

여기에 AI, 드론, 사이버, 우주 등 첨단 기술이 전장의 핵심 변수로 부상하면서 기존 병과 중심 교육체계로는 대응이 어렵다는 지적이 제기됐다. 각 군별로 분산된 교육 구조는 중복 투자와 비효율 문제도 낳고 있다.

이재명 대통령이 지난 2월 20일 오전 충청남도 계룡대에서 2017년 이후 9년 만에 개최된 육·해·공군 사관학교 통합임관식에 참석해 경례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.04.10 gomsi@newspim.com

KIDA 연구진은 해결책으로 '사관학교 통합'을 핵심 카드로 제시했다. AI·무인체계·사이버전·우주작전 등 공통 분야 교육을 하나로 통합하고, 관련 실험·실습 시설과 장비에 예산을 집중 투자해야 한다는 것이다.

현재는 각 사관학교가 유사한 첨단 교육 인프라를 개별 구축하면서도 전문 교수진 확보에 어려움을 겪고 있다. 실제 일부 첨단 분야는 민간 대비 보수 격차로 인해 박사급 인력 유치가 제한적이라는 지적이 지속돼 왔다.

통합 모델은 인력·예산·시설을 공동 활용해 교육의 질을 끌어올리는 동시에, 합동작전 수행 능력을 갖춘 '융합형 장교' 양성을 목표로 한다.

연구진은 미국, 캐나다, 호주 등 주요 7개국 장교 양성체계를 비교 분석했다. 미국의 경우 육군사관학교(웨스트포인트), 해군사관학교(애너폴리스), 공군사관학교가 분리돼 있지만, 합동 교육과 교환 프로그램이 활성화돼 있다. 캐나다 왕립군사대학(RMC)은 3군 통합 교육체계를 운영하는 대표 사례로 제시됐다.

이들 국가는 공통적으로 합동성(jointness)을 강화하면서도 첨단 기술 교육 비중을 확대하는 방향으로 제도를 개편해 왔다. KIDA는 한국군 역시 병과 중심 교육에서 벗어나 합동·융합 중심 체계로 전환해야 한다고 분석했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 2월 20일 오전 충청남도 계룡대에서 2017년 이후 9년 만에 개최된 육·해·공군 사관학교 통합임관식에 참석해 신임 장교들을 축하하고 있다. [사진=청와대] 2026.04.10 gomsi@newspim.com

발제를 맡은 김미희 KIDA 선임연구원은 "사관학교 통합은 단순한 조직 개편이 아니라 장교 양성 패러다임을 바꾸는 문제"라며 "육·해·공군과 해병대 간 경계를 허물고 미래 전장을 주도할 인재를 길러야 한다"고 말했다.

토론에 참석한 군 관계자들도 선발·학사·교과과정·조직 등 전 영역에서의 전면 재설계 필요성에 공감했다. 다만 통합 과정에서 각 군 정체성 약화, 지휘체계 충돌 가능성 등은 풀어야 할 과제로 지적됐다.

국방부는 이번 연구 결과를 토대로 중장기 장교 양성체계 개편안을 마련할 계획이다. 사관학교 통합이 현실화될 경우, 1950년대 이후 유지돼 온 군별 독립 교육체계가 70여 년 만에 근본적으로 바뀌는 대형 구조개편이 이뤄질 전망이다.

gomsi@newspim.com