전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.21 (토)
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

육·해·공군 사관학교 558명, 계룡대서 '통합 임관'…미래 장교단 '첫발'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

"국가수호의 선봉, 하나되어 미래로" 계룡대에 울린 임관 다짐
독립유공자 후손·군(軍) 2·3대 가족 등 '스토리 있는 장교' 다수 배출
AI·보안·우주공학·UAV까지…첨단 과학기술 인재, 최전선 장교로 간다

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육·해·공군 사관학교 출신 신임 장교 558명이 20일 오전 충남 계룡대 대연병장에서 열린 '육·해·공군 사관학교 통합임관식'에서 동시에 소위로 임관했다.

국방부는 이날 행사 슬로건을 '국가수호의 선봉, 하나되어 미래로!'로 정하고, 세 군(軍) 사관학교 졸업생들이 한 자리에 모여 '국민의 군대'로서 국가 수호 임무 완수 의지를 다졌다고 밝혔다. 올해 통합임관식에는 임관장교 가족·친지 등 2000여 명이 참석해 사관학교 교육을 마치고 장교로 첫발을 내딛는 아들·딸·형제자매들을 축하했다.

안규백 국방부장관이 20일 오전 충남 계룡대 대연병장에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 축사를 하고 있다. [사진=국방부 제공]2026.02.20 gomsi@newspim.com

본 행사에 앞서 국군통합의장대 공연 등 식전 행사가 진행됐고, 이어 임관사령장 수여, 계급장 수여, 임관선서 및 신임 장교들의 '국가수호 결의' 제창 순으로 식이 이어졌다. 행사 후에는 신임 장교 탄생을 기념하는 합동 축하비행도 계획돼 있다.

올해 임관자 558명 가운데에는 육군·해병대 장교 남매, 해군·간호장교 쌍둥이 자매, 해군 장교 부자(父子) 등 다양한 병역이행 가족과 독립유공자 후손도 포함됐다. 육군사관학교 82기 이효원 소위는 독립유공자 이성순 선생의 고손자로, 부친은 육사 52기 출신 육군 대령 전역자, 형은 육사 79기 육군 대위(진)로 3대에 걸친 육군 장교 가문이다.

같은 기수 이준형 소위는 한국융합보안학회 등 보안·과학 분야 학술지에 논문 5건을 게재하고 KAIST 등 과학기술 경진대회에서 다수 수상한 AI·보안 분야 우수 인재로 소개됐다.

해군·공군 쪽에도 군(軍) 가족이 눈에 띈다. 해군사관학교 80기 김동민 소위는 해병 장교로 임관하며, 육군 중위 김소윤 간호장교(간호사관학교 64기)와 육사 84기 생도 김동규와 함께 육군·해병 남매·형제로 군 복무를 이어가게 된다.

같은 기수 이지윤 소위는 공군 하사로 복무 중인 쌍둥이 동생과 간호사관학교 66기인 언니가 각각 공군·육군에서 복무하는 '쌍둥이·삼남매 군인 가족' 사례로 눈길을 끈다. 공군사관학교 74기 송유준·김선혁 소위는 각각 공군 준위, 공군 소장을 부친으로 둔 2대 공군 가족으로 소개됐다.

안규백 국방부장관이 20일 오전 충남 계룡대 대연병장에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 임관장교 대표에게 임관사령장을 수여하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.02.20 gomsi@newspim.com

우등상은 육사 82기 최대성, 해사 80기 박종원, 공사 74기 김석현 소위가 각각 받았다. 최 소위는 기계공학 전공으로 보병 병과를 선택해 여단 작전과장 생도를 맡았고, 박 소위는 102㎞ 울트라 마라톤 완주와 대학 복싱동아리 대회 우승 경력을 가진 체력·전투기량 우수 생도다. 김 소위는 공사 성무기초훈련 대대장, 전대장 생도를 역임한 공군사관학교 임관성적 최우수자로 꼽혔다.

항공우주·과학기술 분야 인재도 배출됐다. 공사 74기 정연제 소위는 우주공학 전공자로, 600N급 HDPE(고밀도 폴리에틸렌)·GOx(기체 산소)를 사용한 하이브리드 엔진 모형 로켓 발사에 성공하고 한국추진공학회에 관련 논문을 투고했다. 또 3D 프린팅을 활용한 UAV(무인기) 엔진을 설계해 항공우주학술대회에 참가했고, '2025 제6회 밀리테크 챌린지'에서 전기 수직 이착륙기 고장 진단 및 재형상 제어 기법을 제안해 국방부 장관상을 수상한 이력도 갖췄다.

이날 임관한 신임 장교들은 통합임관식 이후 각 군·병과별 초군반 교육과정을 거쳐 육·해·공군 및 해병대 일선 부대에 배치돼 국가수호 임무를 수행하게 된다.

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동