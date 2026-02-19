심석희의 푸시, 최민정의 질주, 김길리의 인코스…한국 金 방정식

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 여자 3000m 계주는 한국 쇼트트랙의 전략 종목이다. 단순한 스피드 싸움이 아니라, 밀어주기 타이밍과 체력 안배, 선수 간 신뢰가 승부를 가른다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 결선에서 한국이 다시 정상에 설 수 있었던 배경은 팀워크와 전략의 조화였다.
한국 여자 쇼트트랙 대표팀은 19일(한국시간) 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 3000m 계주 결선에서 4분04초014로 금메달을 차지했다. 2018 평창 이후 8년 만의 올림픽 정상 복귀였다.
평창 올림픽 이후 대표팀이 흔들린 핵심 원인은 조직력이었다. 특히 주장 최민정과 심석희의 호흡 단절은 치명적이었다. 쇼트트랙 계주는 체격 조건이 좋은 선수가 가벼운 선수를 강하게 밀어주는 '푸시 전략'이 핵심이다. 키 크고 체격이 좋은 심석희가 폭발적인 스피드를 지닌 최민정을 제대로 밀어주지 못하면서, 한국은 최고 속도를 끌어올리지 못했다.
하지만 2025-2026시즌을 앞두고 두 선수는 다시 호흡을 맞추기 시작했고, 월드투어 초반 우승으로 자신감과 신뢰를 회복했다. 이번 올림픽은 그 전략이 완성된 무대였다.
결선 초반 한국은 무리하지 않았다. 캐나다에 이어 2위를 유지하며 레이스를 안정적으로 끌고 갔다. 중반 한때 4위까지 밀렸지만, 이는 체력 안배와 충돌 회피를 염두에 둔 운영이었다. 16바퀴를 남기고 네덜란드 선수가 넘어지는 변수가 발생했다. 한국은 휘말리지 않으며 레이스를 유지했다. 이 장면이 승부의 첫 갈림길이었다.
이후 본격적인 후반 가속 전략이 작동했다. 결정적 장면은 5바퀴를 남긴 직선 구간이었다. 심석희가 최민정을 강하게 밀어 올렸다. 완벽한 타이밍의 푸시였다. 탄력을 받은 최민정은 캐나다를 제치고 2위로 도약했다.
마지막 주자 김길리는 인코스를 집요하게 공략했다. 상대의 진로를 봉쇄하며 속도를 유지했고, 이탈리아를 제치고 선두를 탈환했다. 이후 라인을 완벽히 지키며 결승선을 통과했다.
