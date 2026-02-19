[오늘의 국회일정] 기자회견·주요 정당 - 2월 19일

◆소통관 기자회견
11:00 윤동준 공보기획관, [2월 3주차 국회 정례브리핑]
11:20 김준혁 의원, [정치 현안 기자회견]
13:20 오세희 의원, [코엑스 전시장 대규모 폐쇄 관련 규탄 기자회견]
14:00 안도걸 의원, [입법 발표 기자회견]
15:20 김용민 의원, [현안 기자회견]
16:20 이성권 의원, [정치 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
- 공개일정 없음
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
◆조국혁신당
*조국 당대표
09:30 최고위원회 회의 / 국회 본관 당회의실(224호)
*서왕진 원내대표
08:30 광주KBS <출발!무등의아침> 출연
09:30 최고위원회 회의 / 국회 본관 당회의실(224호)
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상업무
*천하람 원내대표
08:00 MBC-R <김종배의 시선집중> 출연
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
13:30 KBS1-R <세상의 모든 정보 윤인구입니다> 출연
