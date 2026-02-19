[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한은 19일 정동영 통일부 장관이 하루 전 무인기 대북침투와 관련해 재발방지 입장을 밝힌 데 대해 "도발행위를 공식 인정하고 다시한번 유감과 함께 재발방지 의지를 표명한 데 대해 높이 평가한다"는 입장을 밝혔다.
김여정 노동당 부부장은 관영 조선중앙통신을 통한 담화에서 이같이 말하고 "남북 국경 전반에 대한 경계 강화 조치를 취하게 될 것"이라고 주장했다.
북한은 김정은의 대남적대 노선 피력 이후 남북관계를 '국가 대 국가'로 지칭하며 휴전선을 '국경'으로 내세워 왔다.
[속보] 北김여정 "정동영 '도발 인정' 높게 평가…남북 국경 경계강화"
