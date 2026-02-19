마이크로소프트 "美 기업들, 中 AI 보조금에 경각심 가져야"

"향후 10년, 세계 다수 인구 '중국 기술 스택' 위에서 돌아갈 수도"
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 마이크로소프트 브래드 스미스 사장이 중국 기업들에 지급되는 정부 보조금에 대해 미국 기업들이 경각심을 가져야 한다고 말했다.
스미스 사장은 18일(현지시간) 인도 뉴델리에서 열린 AI 임팩트 서밋(AI Impact Summit) 현장에서 진행한 CNBC와의 인터뷰에서 "우리는 항상 중국의 보조금에 대해 생각해야 하며, 어쩌면 조금은 걱정해야 한다"고 밝혔다.
그는 미국 기업이 "세계에서 가장 강력한 반도체 접근성과 다양한 기술 혁신 측면에서 우위를 점하고 있다"고 평가하면서도, 중국 기업이 정부 지원을 받아 저비용 AI 모델을 개발하고 글로벌 시장에 빠르게 진출하는 전략을 주시해야 한다고 강조했다.
중국 인공지능(AI) 기업들은 수십억 달러 규모의 국가 AI 펀드와 컴퓨팅 에너지 비용 절감 바우처 등 다양한 정부 지원을 받았다.
스미스 사장은 "중국은 과거 통신 시장을 장악할 때도 국가 지원을 전략적으로 활용했다"며, "일부 미국 기업은 사라졌고, 에릭슨과 노키아 등 유럽 기업들도 수세에 몰렸다"고 말했다.
중국 화웨이와 알리바바의 데이터센터가 전 세계에 존재하는 점을 언급하며 스미스 사장은 "중국이 이들 기업에 보조금을 제공하는 것은 어렵지 않을 것"이라고 덧붙였다. 이어 "우리 기업들은 정부 지원을 받으면서도 이들과 경쟁해야 한다"고 말했다.
알리바바 클라우드 사업부는 글로벌 시장에서 AI 서비스를 제공하고 있으나, 해외에서는 자체 데이터센터를 모두 건설하지 않고 현지 인프라 기업과 협력하는 방식도 활용하고 있다.
알리바바와 화웨이는 중국 정부 보조금 수령 여부에 대한 CNBC 문의에 답변을 거부했다.
중국 정부는 지난해 600억 6,000만 위안(약 12조 6,624억원) 규모의 국가 AI 펀드를 출범시켜 초기 단계 프로젝트에 투자했으며, 상하이에서 심천까지 지방정부가 컴퓨팅 파워 임대 비용을 낮출 수 있는 바우처를 제공하고 있다.
저렴한 에너지도 AI 모델 학습과 운영에 필요한 막대한 전력을 감당하는 기업들에 중요한 경쟁 우위로 작용하고 있다.
한편 마이크로소프트는 2030년까지 '글로벌 사우스(Global South, 개발도상국 및 신흥국)' 지역에 AI를 확산하기 위해 500억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔다. 인프라 구축과 인력 재교육 투자가 포함된다.
TS롬바드 수석 중국 이코노미스트 로리 그린은 "개발도상국 입장에서 보면 선택이 비교적 단순하다"며, "향후 5~10년 내 세계 인구 대부분이 중국 기술 스택 위에서 작동하는 세상이 나타날 수 있다"고 진단했다.
kwonjiun@newspim.com