"혜택이 쏟아진다"...신세계百, 봄맞이 '5메이징 카드 페스타'

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계백화점이 19일부터 다음달 2일까지 제휴 카드사와 '5메이징 카드 페스타'를 열고 풍성한 쇼핑 혜택을 선사한다고 밝혔다.
이번 행사에 참여하는 제휴 카드사는 씨티·삼성·신한·하나·BC바로 등 5곳이다.
5메이징 카드 페스타는 유통업계 최다인 5개 제휴카드사와 함께하는 신세계백화점의 대표 사은행사로, 봄 시즌을 앞두고 패션, 워치·주얼리, 리빙, 식품까지 전 카테고리에서 실질적인 혜택을 제공한다.
행사 기간 중 명품·패션·잡화 단일 브랜드에서 제휴카드로 사용하면 구매 금액에 따라 최대 7%를 신백리워드로 돌려준다. 신세계 강남점을 비롯해 대구신세계, 대전신세계 아트 앤 사이언스(Art&Science), 본점, 센텀시티, 타임스퀘어 6개점에서는 200만·300만·500만·1000만원 구매하면 신백리워드 14만·21만·35만·70만R을 제공하고 광주신세계, 신세계 사우스시티, 김해점, 마산점, 스타필드 하남점, 의정부점, 천안아산점 7개점에서는 30만·60만·100만원 구매 시 2만·4만·7만R을 증정한다. 다만 이 혜택은 이날부터 오는 22일까지, 이달 27일~3월 2일까지만 제공된다.
또한 오는 22일까지 나흘 간은 신세계 제휴카드(삼성·신한·하나·BC바로)로 단일 브랜드에서 당일 100만원 이상 결제한 고객에게 카드사별 1인 1회 한정으로 2만원의 캐시백 혜택도 동시에 제공된다. 각 카드사별로 5만원 이상 결제 시 최대 12개월 무이자 할부 혜택도 지원한다.
신세계백화점 애플리케이션(APP)에서 워치·주얼리는 100만원 이상, 패션은 60만원 이상, 리빙은 100만원 이상 구매 시 각각 3만원 할인 쿠폰을 사용할 수 있어 상기 혜택들과 중복으로 더 큰 혜택을 누릴 수 있다.
아울러 이번 행사 위해 특별한 이벤트들을 준비했다. 행사 기간 중 신세계 제휴카드(씨티·삼성·신한·하나·BC바로)로 100만원 이상 구매하고 앱에서 이벤트를 응모한 고객 중 5명을 선정해 '비아신세계 오메이징 럭키 트래블'에 초대한다. 당첨자는 4월에 3박 4일간 비아신세계가 선사하는 고품격 남도 여행을 떠나게 된다.
비욘드신세계에서는 신세계 제휴 삼성카드로 결제 시 최대 10% 즉시 할인 혜택과 함께 구매 금액의 100%를 VIP 실적으로 인정받을 수 있는 신백 삼성카드 페스타를 진행한다.
이달 23일부터 3월 2일까지는 '5메이징 이브닝-다이닝 위크'도 열린다. 매일 오후 5시 30분부터 사용 가능한 할인 쿠폰이 앱에서 제공된다. 식당가에서 5만원 이상 결제 시 2만원을 할인받을 수 있으며, 푸드홀에서 3만원 이상 결제 시 1만원 할인 혜택도 받을 수 있다.
장보기를 위한 특가 쿠폰도 이날 오후 8시부터 선착순으로 지급된다. 프라임 포크 삼겹살(500g), 프레시 돈육 항정살(300g), 백색 유정란(15구), 골드베리(500g), 크루드올리오 유기농 엑스트라 버진 올리브유(250ml) 등을 매장에서 특가로 구매할 수 있는 쿠폰을 받을 수 있다. 자세한 내용과 참여 브랜드는 신세계백화점 앱을 통해 확인할 수 있다.
이성환 신세계백화점 영업전략담당(상무)은 "이번 '5메이징 카드 페스타'는 풍성한 사은 혜택은 물론이고 특별 여행 초대 이벤트, 다이닝 위크, 신선식품 특가까지 전 카테고리에 걸친 실속 혜택을 담았다"고 말했다.
