샤페론, 염증복합체 억제 플랫폼형 신약 물질 글로벌 특허 등록

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 염증복합체 억제 신약 개발 전문기업 샤페론은 GPCR19 기반 차세대 염증복합체 억제 신규 화합물군에 대해 호주에서 물질 특허를 등록받았다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 특허는 현재 미국에서 아토피 피부염 환자를 대상으로 임상 2상에 사용 중인 GPCR19 작용제 '누겔(NuGel)'의 골격을 기반으로 설계·합성된 화합물군을 포괄한다. 기존 연구를 통해 검증된 GPCR19 핵심 물질을 발전시킨 차세대 화합물이다. 이를 통해 샤페론은 염증조절 플랫폼 기술의 글로벌 IP(지식재산권) 포트폴리오를 본격적으로 확장하고, 향후 적응증 확대와 다양한 제형 개발의 토대를 마련하게 됐다.
특히 이번에 등록된 물질 특허는 기존의 단일 후보물질 보호 수준을 넘어, GPCR19 핵심 구조를 공통 모티프로 하는 수백여 종의 유도체 화합물군 전체를 포함하는 '플랫폼형 물질 특허'다. 해당 특허는 후속 연구개발 과정에서 도출될 신규 구조 화합물까지 선제적으로 권리범위에 포함해 경쟁사의 회피 설계를 원천 차단하는 방어적 글로벌 IP 전략으로 평가된다.
또한 해당 화합물군은 TNF-α(종양괴사인자 알파) 생성과 염증복합체 활성화 과정에서 유도되는 IL-1β(인터루킨-1베타) 생성을 동시에 제어하는 기전을 갖는다. GPCR19–P2X7–NLRP3 신호 축을 조절함으로써 염증 반응의 개시 단계와 증폭 단계를 함께 제어하는 플랫폼 기술이다. 이러한 특성은 아토피 피부염을 비롯해 COVID-19(코로나19), 알츠하이머병 등 다양한 염증성 및 자가면역성 질환으로의 확장 가능성을 시사한다.
선행 GPCR19 작용제는 COVID-19 정맥주사제 및 아토피 피부염 국소 도포제로 개발돼 임상 1·2상에서 항염 효과와 안전성을 확인한 바 있다. 현재는 아토피 피부염 국소 도포제에 대해 미국 FDA(식품의약국) 승인하에 글로벌 임상 2b상이 진행 중이다. 이번에 등록된 차세대 화합물군은 이러한 선행 연구 경험을 기반으로 적응증 확대와 제형 다양화를 고려해 설계된 후속 물질군이다.
회사는 해당 물질특허를 포함해 경구제 및 다양한 제형 확장을 아우르는 라이프사이클 기반 IP 전략을 병행하고 있다. 이들 후보물질군은 기능성 화장품 및 헬스케어 소재로의 활용 가능성도 열려 있어, 신약과 헬스케어 사업을 동시에 확장하는 플랫폼 자산으로 자리매김할 전망이다.
이번 특허는 호주뿐 아니라 한국, 미국, 중국, 일본, 유럽, 캐나다 등 주요 시장에 동시 출원됐으며, 각 국가별 심사 및 등록 절차가 순차적으로 진행 중이다. 샤페론은 조성물·제형·용도·바이오마커 특허를 연계한 다층 IP 구조를 통해 핵심 물질특허를 중심으로 한 구조적 진입장벽을 구축하고, 2040년대까지 이어지는 장기 특허 보호 체계를 기반으로 글로벌 기술이전 및 공동개발 협상에서 전략적 경쟁력을 강화할 계획이다.
샤페론 관계자는 "이번 글로벌 물질특허는 단일 후보물질 보호를 넘어 GPCR19 기반 염증조절 플랫폼의 권리를 체계적으로 확장하는 계기가 될 것"이라며 "향후 적응증 확대와 후속 파이프라인 개발, 글로벌 기술이전까지 폭넓게 활용 가능한 장기 독점형 IP 자산으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
그는 이어 "이번 특허는 현재 미국에서 임상 2b상이 진행 중인 아토피치료제의 주성분과 유사한 물질을 만들어 시장에 진입을 시도하고자 하는 경쟁사들의 전략을 거의 원천적으로 방어할 수 있는 효과적인 도구"라고 강조했다.
nylee54@newspim.com