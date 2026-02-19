장종태 의원 "이장우 시장, 행정통합 놓고 '맞짱토론' 하자"

"행정통합, 대전·충남 생존 '마지막 구명정"
[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전충남통합특별시장 출마를 선언한 더불어민주당 장종태(대전 서구갑) 국회의원이 행정통합 조속 추진을 위한 '골든타임'을 강조하며 이장우 대전시장을 향해 '맞짱토론'을 제안했다.
19일 장종태 의원은 대전시의회에서 기자회견을 통해 "대전·충남 통합이 한 사람의 정치적 계산과 권력 연장의 도구로 전락하는 참단한 현실 앞에 서 있다"며 이장우 시장에게 공개 토론을 제안했다.
이날 장 의원은 "통합은 지방 소멸이라는 거대한 해일 앞에서 대전과 충남이 살아남기 위해 띄운 '마지막 구명정'"이라고 강조하며 "그럼에도 이 시장은 시대적 과제를 자신의 정치적 유불리에 따라 지연시키며 충청의 미래를 인질로 삼고 있다"고 지적했다.
특히 장 의원은 이 시장이 주장한 ▲자치권한 축소 ▲공공기관 우선권은 빈 껍데기 ▲특정인 위한 사퇴 시한 변경 ▲재정 지원 명문화 부족 등 입장에 전면 반박하며 법안에 대한 토론을 제안했다.
장 의원은 "광주·전남, 대구·경북도 죽기 살기로 뛰고 있는 지금 우리가 이장우 시장의 몽니에 발목 잡혀 골든타임을 놓친다면 피해는 고스란이 우리 미래의 아이들과 청년의 몫이 될 것"이라며 "이장우 시장은 시의회 뒤에 숨어 여론을 호도하지 말고 법안이 맘에 들지 않는다면 당당하게 '맞짱토론' 하러 나오라"고 제안했다.
끝으로 장 의원은 "지방 소멸을 막기 위해 노력하지 않은 어제 않은 어제가 없었음에도 수도권과 격차는 날이 갈수록 잔인하게 벌어지고 있다"며 "대전과 충남이 힘을 합쳐 '통합특별시'라는 넓고 깊은 강을 만들 물길이 되겠다"고 피력했다.
